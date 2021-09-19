В Приморье медведь-гимнаст устроил танцы на камеру, а после – решил «удалить» компромат

Фото: скриншот из видео, ФГБУ «Земля леопарда».

Необычное видео удалось раздобыть сотрудникам национального парка «Земля леопарда» в Приморье. В главной роли белогрудый медведь-древолаз, который буквально устроил танцевальное шоу для зрителей. Решив, что он показал людям слишком много, хищник поспешил избавиться от компромата. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

На смешных кадрах взрослый медведь с белой грудью подходит к каменному валуну и начинает активно тереться об него то спиной, то грудиной по очереди. Выглядит это довольно забавно, а если еще и музыку ритмичную наложить на видеоролик, то мишка мог бы вполне стать участником какого-нибудь танцевального шоу на телевидение. Примечательно и то, что во время обычного для него чесания, зверь проявляет отличную гибкость. Вот только хищник пока еще не знает, что танцы его уже совсем скоро станут достоянием общественности.

В какой-то момент «гимнаст» замечает фотоловушку и решает исследовать новый и необычный для него предмет. Медленно подойдя к камере, он начинает обнюхивать гаджет и толкать лапой, словно высказывая свое недовольство по поводу вторжения в его личную жизнь. В конечном итоге зверь меняет ракурс камеры, но девайс при этом, что радует, не пострадал.

Специалисты отмечают, что такое поведение для белогрудого медведя считается вполне нормальным.

- Медведи – умные животные, поэтому им свойственно проявлять любопытство к незнакомым объектам. После обследования белогрудым медведем фотоловушка часто остаётся неповреждённой, однако ракурс съёмки оказывается безнадёжно сбит. Впрочем, если бы эту камеру обследовал бурый медведь, он мог бы зайти намного дальше простой смены ракурса, – рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш.

Всего, кстати, на «Земле леопарда» установлено 450 фотоловушек – автоматических камер, которые позволяют учёным наблюдать за жизнью диких животных и при этом не беспокоить их. Это самая большая сеть фотомониторинга среди российских заповедников и нацпарков. Очень часто обитателей нацпарка привлекают эти девайсы. Дятлы обычно расклевывают датчики движение, например, предполагая, что там их ждет сытный обед. Любопытство проявляют и краснокнижные кошки – амурский тигр и дальневосточный леопард.

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