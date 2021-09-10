В Приморье леопард попытался переплюнуть тигра в изящности

Пятнистая кошка была близка к плагиату Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Дальневосточный леопард попытался повторить «трендовое» фото амурского тигра, сделанное в 2020 году Сергеем Горшковым и признанное лучшим снимком дикой природы. Краснокнижная пятнистая кошка на видео фотоловушки «Земли леопарда» взаимодействует с деревом, которое выделяется за счет своих размеров, чем и привлекает внимание диких животных. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Леопард подошел к большому дереву, оперся на него передними лапами и эффектно потянулся, после чего начал точить когти, подобно домашней кошке. Специалисты нацпарка объяснили, что в действительности животное метит дерево, оставляя свой запах на коре и визуальную метку когтями – задир.

После этого зверь покинул поляну, которая довольно популярна у хищников. Причина кроется в том, что растущее здесь дерево довольно большое, это и привлекает внимание диких животных, которые зачастую метят объекты покрупнее и позаметнее. Ученые называют данное явление биологическим сигнальным полем, объясняют в «Земле леопарда».

Так, одним из одних самым популярных визитеров этого дерева стал амурский тигр, которого в 2020 году сфорографировал Сергей Горшков. На кадре хозяйка тайги привалилась боком к стволу, видимо, чтобы почесаться. А в итоге вышел снимок, который победил на престижном фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year. Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 тысяч работ.

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» заметили, что получить такие эффектные кадры получается нечасто.

Смотреть видеосюжет Лучший в мире кадр с тигром повторил леопард-«плагиатор»

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