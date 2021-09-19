На Камчатке отдать свой голос на избирательном участке прибыл сам «Дэйв Джонс»

Фото: Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

Третий и заключительный единый день голосования проходит в России в воскресенье, 19 сентября. Для многих регионов это основной день, когда местные жители могут отдать свой голос. Не обошлось и без курьезных случаев. Так, например, на Камчатке на избирательный участок пришел персонаж знаменитого фильма «Пираты Карибского моря». Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Фото: Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

Размеренность выходного дня, когда жители Петропавловска-Камчатского отправились голосовать, нарушил мужчина, вид которого был очень эпатажным. В единый день голосования в гимназию №39 пожаловал сам Дэйв Джонс – персонаж из знаменитой серии фильмов «Пираты Карибского моря». Костюм был выполнен виртуозно, со стопроцентным сходством.

Как и положено каждому избирателю, «Дэйв Джонс» прошел дезинфекцию, измерил температуру, надел защитную маску, предъявил документы и получил бюллетень. Помимо этого, персонаж призвал всех жителей Камчатки обязательно исполнить свой долг.

Фото: Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

- Для каждого гражданина нашей страны голосование — это очень важное и ответственное дело. Сегодня мы отдаём голоса за наше будущее. Я сделал свой выбор и призываю всех жителей Камчатки сделать свой. Голосование займёт немного времени, но вы будете знать, что сделали свой вклад в будущее нашего края и нашей страны, - сказал житель Камчатки.

Однако, это далеко не все курьезы, которые произошли во время выборов-2021. Так, например, в Приморском крае в социальных сетях появилось видео, где женщина сообщила о том, что в списке избирателей на участке №301 присутствует ее умерший родственник. По ее словам, члены УИК отказались вычеркивать погибшего.

Напомним, что на полуострове открыты 187 избирательных участков, которые будут работать до 20:00. После закрытия участков начнется подсчет голосов.

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