Выборы в Приморье 2021: трансляция событий, промежуточные результаты и интересные факты

В регионе проходят главные выборы сентября 2021 года Фото: Сергей БАЛАНОВ

Выборы в Приморье 2021: проходят в течение трех дней, с 17 по 19 сентября, за это время жители региона должны выбрать будущих депутатов Законодательного собрания Приморского края VII созыва и депутатов Государственной думы Совета Федерации России VIII созыва. Кроме того, в некоторых муниципалитетах пройдут выборы локального уровня. Голосование проводится с 8:00 до 20:00 каждый день. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, где можно отдать свой голос за будущее страны.

Обновление на 8:00.

Избирательные участки открылись, выборы стартовали. Сегодня вряд ли будет много новостей, ведь большинство избирателей - на работе. А вот многим школьникам, можно сказать, повезло. Там, где в школах находятся избирательные участки, учеников перевели на дистанционный режим, либо устроили им день здоровья. Например, во Владивостоке на дистанционку сегодня и завтра перешли 50 школ.

Обновление на 6:05.

Пока мы ждем начала голосования, напомним: узнать свой избирательный участок жители Приморья могут на сайте «Госуслуги» или на сайте Центральной избирательной комиссии России. Зарегистрированные пользователи государственного портала увидят специальный раздел, где будет написан их участок для голосования. На сайте Избиркома в разделе «Найди свой избирательный участок» нужно указать свой адрес, включая город.

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