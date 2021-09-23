Отрывок из книги «Токсичный компонент», Иван Панкратов

Так выглядит заключительная часть трилогии от Ивана Панкратова Фото: Из личного архива героя публикации

Из-под пера дальневосточника Ивана Панкратова, писателя и хирурга, выходит в свет заключительная часть трилогии – «Токсичный компонент». Автор презентует свое детище на четвертом фестивале «Литература Тихоокеанской России». Мероприятие пройдет в шатре «Дальневосточный» в Адмиральском сквере 24 сентября в 17:30.

А пока все жители и гости приморской столицы ждут пятницы, «КП–Владивосток» публикует с разрешения автора отрывок из книги «Токсичный компонент».

«…Балашов надел перчатки и встал слева от Зинаиды. Добровольский с зондом – справа.

– Водички на глоток приготовьте, – попросил он у санитарки. – Как скажу пить – проглотишь, – уточнил он для Рудневой, пока та в ужасе переводила глаза с него на Балашова и обратно. – Ты бы фартук надел, что ли, – сказал он Виталию. – Хотя я и сам забыл.

Он максимально вытянул воздух из баллонов зонда, перекрывая пальцами клапаны на просветах, когда снимал и снова надевал шприц. Казалось, что оболочка зонда слиплась навсегда, и уже ничто не поможет ей принять прежнюю форму. Добровольский обильно полил зонд вазелиновым маслом, стараясь, чтобы на перчатки попало по минимуму – ему казалось, что, если будет сильно скользить, то засунуть зонд он не сможет.

Зинаида посмотрела на Добровольского и открыла рот.

– В нос, – коротко уточнил он, поднося кончик зонда к левой ноздре. Почему именно к левой он и сам не понимал – это было рефлекторное желание отодвинуть его хоть на сантиметр, но подальше от себя. – Значит, так. Мы должны сделать это с первого раза. Или ты умрешь, – глядя в немигающие глаза Зинаиды, сказал Максим. – Тебе точно не понравится то, что я буду делать. Главное – руками не махать, не пытаться мне мешать и тем более – не выдергивать. Дыши ровно, глубоко. Готова?

Зинаида не шелохнулась. Готовым к такому она точно не была. В этот момент вбежала Юля с историей болезни и громко сказала – всем сразу:

– Вторая отрицательная!

– Плазмы полно, – отреагировал Балашов. – Кровь закажем. Давай.

И Добровольский засунул зонд в нос Зинаиды.

Она дернулась и захрипела. В голове Максима всплыли все студенческие страхи и рассказы на темы: «Я ставил зонд в желудок, а попал в трахею!» Поняв по отметкам на зонде, что он где–то у входа в пищевод, скомандовал:

– Глоток воды! Пей!

Санитарка налила немного физраствора из разрезанного пластикового флакона в задыхающийся рот с запекшейся кровью на губах. Рудневой ничего не оставалось, как глотнуть – и Добровольский толкнул зонд дальше.

– Дыши! Ровно и глубоко, чтобы я слышал!

Из глаз Рудневой выкатились крупные слезы. Она шумно вдохнула – и Максим понял, что все в порядке. Погрузив зонд в желудок, он быстро взял с подоконника шприц и несколько раз качнул в желтый просвет. Почувствовав сопротивление, еще немного добавил, быстро закрыл шланг и легонько потянул зонд наверх.

– Главное – не сильно тянуть, – сказал он сам себе и поднял глаза на Балашова. Тот смотрел на происходящее, склонив голову и положив руку над левой ключицей – туда, куда собирался ставить катетер. Добровольский понял, что Виталий держал там пальцы не потому, что боялся потерять место пункции – нет, он был готов придержать Рудневу, если бы та перешла в наступление. – Через кардию при желании можно и яблоко целое пропихнуть, так что…

Он потянул еще – и ощутил препятствие. Запирающий баллон уперся в кардию. Теперь можно было надувать основной баллон, что он и сделал. Маша быстро присоединила к третьему просвету, что шел напрямую из желудка, мешок для содержимого. Добровольский надувал баллон, а сам смотрел туда, в сброс, ожидая крови. Но было чисто.

– Сделали, – сказал он Зинаиде, пытаясь успокоить то ли ее, то ли себя. – Фиксируйте.

Мария быстро обвязала зонд марлевой турундой, затянула на бантик у щеки.

– Теперь мы будем подключичный катетер ставить, – сказал Балашов. – Тебе тоже не понравится, – кивнул он Рудневой, – но все аргументы Максим Петрович уже привел. Так что без вариантов.

И он ввел иглу…»

Напомним, Иван Панкратов рассказал «Комсомолке», какой он вложил смысл в новое произведение.

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