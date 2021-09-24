Хирург из Приморья выпустил книгу «Токсичный компонент»

Фото: Из личного архива героя публикации

Иван Панкратов – хирург и писатель – готов показать свету свою третью книгу, которая закроет трилогию, начатую «Бестеневой лампой» и «Индексом Франка». Уже сейчас «Токсичный компонент» (18+) можно купить на электронных площадках, но официальная презентация пройдет на фестивале ЛиТР-2021 24 сентября в 17:30. Автор ждет всех в шатре «Дальневосточный» в Адмиральском сквере.

За восемь месяцев Иван смог создать новое произведение, которое уже ждут читатели, знакомые с предыдущими текстами автора. «Токсичный компонент» продолжает историю, которая рассказана в первых двух романах. Но если в «Бестеневой лампе» и «Индексе Франка» главным героем был военный хирург Виктор Платонов, то в новой книге ему на смену в федеральный ожоговый центр приходит другой врач, Максим Добровольский. И все же – говорит автор – ему удалось не только сохранить характеры героев, но и раскрыть с новой стороны.

– В книге «Токсичный компонент» мне захотелось поднять вопрос профессионального выгорания медиков. Сейчас это одна из очень модных тем – каждый пациент уверен, что знает о выгорании все, а каждый врач точно знает, что его лично это не коснулось, что это бывает «где-то и с кем-то». Отовсюду слышны обвинения врачей в бесчувственности, равнодушии, отсутствии эмпатии – и я хочу своей книгой сказать, что все далеко не так мрачно, как кажется пациентам, – рассказал «КП – Владивосток» Иван Панкратов.

Как и в предыдущих частях, в «Токсичном компоненте» присутствует медицинская терминология и сленговые выражения, но это не отталкивает читателей. По словам писателя, он получил много отзывов – людям было интересно искать в Интернете разные уточнения слов, мест или событий, о которых написано в книгах.

Напомним, с разрешения автора «КП – Владивосток» опубликовала отрывок из новой книги Ивана Панкратова «Токсичный компонент».

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