Обновленный парламент Приморья полностью укомплектовался и выбрал дату первого заседания

В Законодательное собрание Приморского края избрали 40 депутатов

Новый состав Законодательного собрания Приморского края соберется на свое первое заседание 30 сентября. Его посвятят распределению руководящих должностей в парламенте и мест в комитетах, а также утверждению представителя ЗакСа в Совете Федерации.

У организационных заседаний есть свои четко устоявшиеся традиции, к тому же, прописанные в регламенте законодательного органа. Как и прежде, первое заседание нового созыва пройдет под председательством старейшего по возрасту депутата. В этом созыве таковым является коммунист Владимир Беспалов, ибо единоросс Ефим Звеняцкий в новый состав не прошел.

По все тому же регламенту на первом заседании депутаты должны избрать председателя законодательного органа. Кандидатуры на должность спикера ЗакСа могут выдвигать депутатские фракции и отдельные депутаты, также народным избранникам не запрещено заявляться на руководящую должность в порядке самовыдвижения. Можно ожидать, что традиционно выдвинут своих кандидатов в спикеры единороссы и коммунисты, а вот чей кандидат в итоге встанет у руля парламента, решит голосование. В нем все будет решать простое большинство голосов, которое, как и прежде, в руках у «партии власти» со всеми вытекающими. Переизберут ли на этот пост Александра Ролика, председательствовавшего в прошлом созыве, или найдут новую кандидатуру, пока остается загадкой – решение примет региональная конференция ЕР, которая состоится накануне, 29 сентября.

Не менее ясен вопрос и с тем, кто станет вице-спикером (или вице-спикерами) ЗакСа. Согласно регламенту, депутатам на первом заседании и предстоит определить, сколько замов будет у спикера. Кстати, в предыдущие два созыва эта должность была представлена в единичном варианте, вполне возможно, что в этом вопросе депутаты проявят преемственность. А вот оставят ли вице-спикером единоросса Сергея Кузьменко, пока большой вопрос. Но он в новый состав тоже прошел.

Не меньший интерес вызывает и возможная кандидатура нового представителя Заксобрания в Совете Федерации, которого тоже предстоит определить краевым парламентариям. Отправится ли в Сенат на второй срок Людмила Талабаева, также предстоит решить региональной конференции «партии власти». Интересно и то, что в этом случае, мандат Людмилы Заумовны, в этой кампании избиравшейся как одномандатник, станет вакантным и будет разыгран на довыборах в сентябре следующего года.

Еще один обязательный пункт организационного заседания – формирование комитетов и выбор их председателей. Сколько и какие комитеты единороссы заберут себе, а какие отдадут коммунистам (и отдадут ли вообще) – опять же под вопросом. Даже если предположить, что все комитеты остаются с прошлыми руководителями: бюджетный – с Галустом Ахояном, социальный – Татьяной Косьяненко, экономический – Сергеем Ищенко, а по регполитике – Джамбулатом Текиевым, то места председателей в двух комитетах – этическом и продовольственном – являются условно вакантными после не прохождения в новый созыв их прежних председателей Дмитрия Новикова и Евгения Зотова. Возможно, какой-то из них или даже оба будут отданы представителям оппозиции.

Стоит сказать, что по итогам выборов краевой парламент обновился почти наполовину – 22 из 40 народных избранников работали в прошлом созыве. Можно отметить и серьезное пополнение Заксобрания городскими депутатами Владивостока – сразу пять депутатов Думы Владивостока сменили городские на краевые кресла.

Поменялось и соотношение сил в законодательном органе. «Единая Россия» по итогам выборов получила 23 мандата (на один меньше, чем в прошлом созыве), КПРФ взяла 14 депутатских кресел (плюс шесть к прошлому созыву). Существенно сократилось присутствие в ЗакСе либерал-демократов – всего один представитель против пяти в шестом созыве. «Справедливая Россия – За Правду» и Российской партии пенсионеров за справедливость, как и в прошлом созыве, будут довольствоваться единичными представителями.

Состав Законодательного собрания седьмого созыва:

Игорь Чемерис, ЕР

Александр Ролик, ЕР

Игорь Шауфлер, ЕР

Джамбулат Текиев, ЕР

Сергей Ищенко, ЕР

Александр Кирилюк, ЕР

Джони Авдои, ЕР

Сергей Кузьменко, ЕР

Эдуард Цой, ЕР

Татьяна Косьяненко, ЕР

Александр Бехтер, ЕР

Дмитрий Назарец, ЕР

Евгений Ткаченко, ЕР

Людмила Талабаева, ЕР

Сергей Слепченко, ЕР

Всеволод Романов, ЕР

Галуст Ахоян, ЕР

Николай Алёшин, ЕР

Павел Маноконов, ЕР

Анна Алеко, ЕР

Владимир Исаков, ЕР

Юлия Пак, ЕР

Александр Захаров, ЕР

Евгений Ляшенко, КПРФ

Геннадий Шульга, КПРФ

Тахир Ибашев, КПРФ

Наталья Кочугова, КПРФ

Александр Сустов, КПРФ

Надежда Телелюева, КПРФ

Леонид Васюкевич, КПРФ

Любовь Терендина, КПРФ

Андрей Акимов, КПРФ

Александр Сорокин, КПРФ

Владимир Беспалов, КПРФ

Анатолий Долгачев, КПРФ

Артавазд Оганесян, КПРФ

Артем Самсонов, КПРФ

Андрей Андрейченко, ЛДПР

Алексей Козицкий, СРзП

Раиса Мороз, РППС

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