Массовый исход: в Думе Владивостока освободилось сразу шесть кресел, два – надолго

Дума Владивостока доработает свой срок в усеченном составе. Фото: dumavlad.ru

Прошедшие в Приморье выборы в краевое Заксобрание и Госдуму «обескровили» Владивостокскую гордуму сразу на шесть действующих депутатов. Полностью возместить понесенные потери гордума не успеет - текущий созыв представительного органа доработает свой срок в усеченном составе.

Стоит напомнить, что среди победителей выборов в краевой ЗакС по одномандатным округам оказались сразу четыре действующих городских депутата Владивостока из фракции КПРФ – Евгений Ляшенко в 1-м округе, Тахир Ибашев в 3-м, Наталья Кочугова – в 4-м, Надежда Телелюева – в 6-м. Все они, без сомнения, в ближайшее время сложат с себя полномочия мундепутатов, чтобы занять места в краевом парламенте. То же самое сделает и представитель фракции «Единой России», председатель Комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества гордумы Роза Чемерис, которая, по ее собственному признанию, перейдет на работу в Госдуму от партии «Новые люди».

С большой долей вероятности, сменит гордуму на краевой парламент председатель «бюджетного» комитета, единоросс и профсоюзный лидер Владимир Исаков. Правда, только в случае, если «партия власти» отдаст ему один из трех мандатов, полученных по итогам голосования за партийные списки. Шансы Исакова на повышение депутатского статуса можно считать высокими, учитывая, что в списке «партии власти» на выборы в ЗакС он шел под третьим номером вслед за партийным функционером Анной Алеко и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Восполнить количественные потери представительному органу удастся лишь частично. Дело в том, что только четыре из выбывающих депутатов – коммунисты Ляшенко и Ибашев, а также единороссы Чемерис и Исаков избирались в гордуму по партийным спискам. Это значит, что в ближайшее время их мандаты будут переданы другим представителям этих партий, определенным партийным руководством.

А вот уходящие коммунистки Телелюева и Кочугова избирались по одномандатным округам. В связи с чем, освобождаемые ими мандаты по закону должны быть разыграны на дополнительных выборах. И вот здесь самое интересное: согласно краевому избирательному законодательству, такие довыборы должны быть назначены на ближайшее второе воскресенье сентября, то есть на 11 сентября следующего года. Но, в связи с тем, что в эту же дату пройдут перевыборы всего состава гордумы, назначать довыборы не потребуется. Таким образом, текущему созыву придется доработать свой срок в усеченном составе – 33 депутата вместо 35.

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