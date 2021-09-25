Во Владивостоке оперативно задержали «шутника», угрожавшего расстрелять школу

На месте работали оперативники Фото: Социальные сети

Днем 24 сентября по социальным сетям начала распространяться информация с угрозами – некто цитировал пермского стрелка и угрожал устроить теракт в школе №48 во Владивостоке. Сразу же директора всех учебных заведений связались с охранными агентствами, а городская администрация обратилась в органы правопорядка.

В тот же день появилась информация о задержании человека, который распространил сообщения с угрозами.

– Сегодня (24 сентября, – прим. ред.) распространилась информация об угрозе расстрела школы 48, нашей школы. Службы безопасности оперативно сработали и нашли «шутника». Угрозы жизни и здоровью детей нет. Дети учатся. Школа работает в штатном режиме, все уроки по расписанию, – написали в социальных сетях и приложили фото с человеком в форме.

В УМВД РФ по Приморью «КП – Владивосток» заявили, что полиция проводит проверку.

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