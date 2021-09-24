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Владивосток24 сентября 2021 11:59

В школах Владивостока усилят безопасность из-за угроз в соцсетях

Директора школ уже связались с охранными агентствами
Руслан НОВИКОВ
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Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Из-за информации в соцсетях о готовящемся преступлении в школе Владивостока мэрий города подала заявление в органы правопорядка. В учебных заведениях усилят охрану и меры безопасности, пройдут проверки.

В пресс-службе мэрии попросили родителей сообщать о каждом подозрительном сообщении:

- Меры безопасности в школах будет усилены. Родителей учеников просим сообщать обо всех подозрительных сообщениях в социальных сетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле территории образовательных учреждений. Сообщения можно направлять как в школы, так и на почту профильного управления gorono@vlc.ru.

Все директора школ уже связались с охранными агентствами, будет усилена охрана у входов и территорий по периметру зданий.

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