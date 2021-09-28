Приморский край в лидерах по регистрации перевозчиков в госсистеме «Платон»

Фото: пресс-служба оператора госсистемы «Платон» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС).

Больше четырех тысяч транспортных компаний и перевозчиков Приморского края зарегистрировали в государственной системе «Платон» более 11,5 тысяч грузовиков. По этому показателю регион занимает первое место на Дальнем Востоке. В целом по федеральному округу почти 19 тысяч законопослушных грузоперевозчиков зарегистрировали 55 тысяч грузовиков, рассказала Марина Дашевская, руководитель Дальневосточного филиала компании-оператора госсистемы «Платон» - «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС).

В первой пятерке по регистрации на Дальнем Востоке также Амурская область (8 тыс. грузовиков), Республика Саха – Якутия (7,5 тыс.), Хабаровский край (7 тыс.), Забайкальский край и Сахалинская область (по 5 тыс.).

Всего в «Платоне» зарегистрировано уже полтора миллиона большегрузов, из которых 400 тыс. принадлежат иностранным перевозчикам. Около 15% всех перечисленных от средств в дорожный фонд заплатили именно зарубежные логистические компании, работающие на российских федеральных автомагистралях.

Росавтодор сообщил , что все средства госсистемы «Платон» направляются на капитальный ремонт дорог федерального значения. С 2020 по 2022 годы дорожники расширяют с двух до четырех полос движения 600 км автотрасс и капитально ремонтируют более 100 мостов и путепроводов. С учетом этих объектов общий вклад 700 тысяч российских и иностранных перевозчиков, которые зарегистрированы в «Платоне» полтора миллиона большегрузов, увеличится до 3,3 тыс. км, количество мостовых сооружений превысит 130.

В дальневосточных регионах, по данным Федерального дорожного агентства, польза «Платона» исчисляется ускорением капитального ремонта 25 мостов на федеральных трассах и расширением самых загруженных участков автомагистралей. Так, на трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае в эту программу вошли четыре моста – через реки Крутобережная, Черниговка, двухсотметровая переправу через реку Кабарга и мост через суходол. Самое большее количество мостов - девять восстанавливаются в Забайкальском крае: на автотрассе Р-258 «Байкал» - через реки Тарбагатай и Дражейный Ключ и Блудная, на трассе Р-257 «Амур» через реку Шпотыкен, на трассе А-350 Чита-Забайкальск-граница с КНР - через реки Жимбира, Цаган-Челутай, Жипкоша и Кручина, а также путепровод через автомобильную дорогу.

В Магаданской области на трассе Р-504 «Колыма» мостами «Платона» станут переправы через реки Нижний Нексикан и Герба, а также через ручьи Нехай и Приветливый. В Амурской области на трассе А-360 «Лена» досталось сразу три «платоновских» моста – через ручей Бурухинский и переходы через суходолы.

До конца 2021 года до четырех полос расширят трассу А-401 - подъездную дорогу от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Елизово. Самые загруженные участки этой дороги дорожники станут не просто шире, но и безопаснее: встречные потоки разделит барьерное ограждение, заработают 37 светофоров и откроются 24 автобусных остановки.

Деньги от «Платона» используются для совершенствования дорожной инфраструктуры, идут на восстановление и строительство дорог и мостов, подчеркнул председатель межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Борис Рыбак. По его словам, регулярные отчёты об отремонтированных дорогах появляются на специальной странице dorogi.platon.ru, чего не происходит на сайтах подобных систем в Белоруссии и странах Европы — Германии, Словакии и Австрии.

Плата с большегрузов практически не влияет на стоимость перевозки и не отражается на конечных ценах перевозимой продукции, отметил Борис Рыбак.

«Самые главные расходы в грузовых перевозках — это стоимость топлива и зарплата водителей, а доля расходов от «Платона» незначительна. Кроме того, система взимания платы действует только на федеральных трассах, протяжённость которых составляет пять процентов от всех дорог в стране. Если это переложить на продукты и товары, которые перевозятся, то это меньше, чем одна десятая процента», — пояснил председатель МОЭС.

Влияние платы за федеральные дороги по системе «Платон» на конечную стоимость основных видов промышленной и продовольственной продукции выражается в сотых долях процента (максимально 0,03–0,05%), а для дорогостоящих товаров — тысячные доли процента, подтверждают расчёты завотделом управления перевозками грузов автомобильным транспортом НИИ автомобильного транспорта Ивана Батищева.

Борис Рыбак добавил, что своевременный ремонт автотрасс позволяет повысить скорость доставки и, соответственно, снизить расходы предпринимателей на топливо и ремонт грузовиков.

Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений государственная система «Платон» обеспечивает сбор фактической статистики и рост «прозрачности» рынка грузоперевозок, заключили в Росавтодоре.