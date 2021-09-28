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Владивосток28 сентября 2021 7:34

В результате обысков в ГИБДД Владивостока один человек задержан

Начальник МЭО Госавтоинспекции успел сбежать
Екатерина ТИХАЯ
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Фото: instagram.com/news.vl

Фото: instagram.com/news.vl

28 сентября в результате обысков сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по ПК задержали одного человека – заместителя начальника межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД Управления МВД России по Приморскому краю Александра Скворцова. Сам начальник Александр Белов сумел сбежать, пишет news.vl со ссылкой на источник.

По данным источника, Александру Скворцову ломали дверь. Сейчас он находится с адвокатами.

Напомним, днем 28 сентября силовики нагрянули с обысками в МЭО ГИБДД.

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