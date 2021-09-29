«Угрожал шилом клиентам, а потом пришел застрелить начальника»: подробности покушения на бизнесмена в Приморье

Момент стрельбы попал на камеру. Фото: instagram.com/dps_vl

Затаенные обиды и страхи стали причиной покушения на бизнесмена из Артема. История громкая и вопиющая. И как удалось выяснить корреспонденту «КП – Владивосток», попытка застрелить 39-летнего мужчину прямо в его офисе – воплощение в жизнь давних угроз о расправе. Рассказываем, в чем же соль ситуации.

Стрелял на поражение

Наше издание уже писало, что 21 сентября в Артеме 59-летний мужчина пришел в офис к 36-летнему бизнесмену и выстрелил в него с близкого расстояния, на поражение. Преступник нажал на курок, раздался выстрел, появился характерный дым, но в тот момент еще никто не знал, что пуля застряла в стволе. Горе-стрелка быстро обезвредили, и сейчас против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как оказалось, инцидент произошел днем в ТРК «Арена», в двух остановках от центра города. Злоумышленник пришел в офис фитнес-клуба со спрятанным оружием – пистолетом, переделанным под боевой. Его цель была «проста» – убить директора заведения. Последний был на своем рабочем месте, но по воле случая в кабинете сидел его брат Алексей, заехавший в гости.

Именно с ним и пообщался корреспондент «Комсомолки».

Обещал расквитаться

Со слов Алексея оказалось, что нападавший по имени Олег до этого работал в фитнес-клубе, следил за исправностью тренажеров, и за год до инцидента был уволен из-за угроз посетителю шилом.

– Когда он еще увольнялся, то сказал, что расквитается с нами. Он всегда был вспыльчивым, но это тот тип людей, которые ходят нормальными, а вдруг что-то не по их, и все – «все плохие, всем устрою». Говорил, есть у него пистолет, но мы ему не поверили. Думали, шутит, - рассказал брат потерпевшего.

Алексей слышал, что полиции нападавший сказал, что уже стрелял с этого пистолета, но именно в этой ситуации пуля почему-то застряла в стволе. Более того, в кармане злоумышленника нашелся запасной патрон, который он приготовил, возможно, для себя.

– Когда он стрельнул в брата, первое, о чем я подумал – надо вызывать скорую. В те доли секунды я не знал, что пуля застряла. Кстати, когда мы уже его повалили и проверили карманы, оказалось, что у него то самое шило в кармане, - поделился Алексей.

Побоялся выселения

Но обида за увольнение, это еще не все. Накануне редакция писала, что причиной такого дерзкого шага стал жилищный вопрос. И это действительно так. По словам Алексея, нападавший жил – и не платил за это – в квартире бизнесмена с мамой жены потерпевшего.

– Он там уже ни с кем не общался, сожительствовал. Просто жалко было, столько вместе прожили. А квартира большая, трехкомнатная, женщине одной тяжело было снимать, а он ни за что не платил. Тогда и было принято решение купить квартиру поменьше, а он понял, что его выселят. Это, наверное, и стало последней каплей, - предположил свидетель инцидента, отметив, что нападавший не был пьющим, и у него есть родственники.

Кстати, что когда Алексей с братом начали бороться с нападавшим, на этот раз пуля вылетела, но угодила в стену, отрикошетила и ушла в стекло, оставив вмятину. Сейчас самочувствие у братьев стабильное, шок прошел, и работа продолжается. Что же ждет горе-стрелка? А это уже решит суд.

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