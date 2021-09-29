«Надо досконально разобраться»: конфуз в одной из школ Приморья получил продолжение

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Локальные и краевые власти обратили внимание на конфуз, случившийся в одной из школ Артема Приморского края. Как стало известно «КП – Владивосток», в учебном заведении началась служебная проверка, но на этом история не закончится.

Деликатная ситуация

Во вторник, 28 сентября, приморские соцсети взорвались громким сообщением о пятикласснике школы №19 города Артема, которого якобы не выпускали в туалет во время урока биологии. В результате ребенок не сдержался прямо в кабинете. Как выяснилось, об инциденте рассказала мать одного из других учеников, причем заявив, что учителя не выпускают детей во время занятий по поручению директора.

Директор школы это отрицает и объясняет ситуацию с другого угла:

– Ребенок поднял руку, попросился выйти. Но при этом он хотел выйти с портфелем. Учитель спросил: «Куда ты с портфелем?», стал останавливать. Как это – с урока с портфелем выйти? И все, видимо, у ребенка уже «это» случилось, и он хотел уйти, но объяснить постеснялся, – рассказал педагог школы, отметив, что сразу же была созвана встреча с классным руководителем, учителем биологии и родителем ребенка. Последний, кстати, не имеет претензий к администрации школы.

Также в учреждении добавили, что детям никогда не запрещали выходить во время уроков в туалет, и директор за свои 30 лет практики никогда таких «поручений» не давал. Более того, корреспондента «Комсомолки» заверили, что за детьми с особенностями в этом плане в школе ведется особый контроль.

Инцидент под надзором

В среду, 29 сентября, стало известно, что в школе идет служебная проверка, которую начало управление образования администрации Артемовского городского округа. Начальник управления Наталья Макиенко заявила, что директор и учитель написали объяснительные и будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

– Сегодня также состоялась встреча специалистов управления образования, педагогов и мамы ученика. По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы в ближайшее время, – добавила Макиенко.

Заместитель министра образования Приморского края Марина Шкуратская, говоря о деликатной ситуации, заметила, что тут важно установить причины, при этом важно учесть и моральную сторону, так как широкое обсуждение общественностью и СМИ этой темы – серьезный стресс для ребенка, его семьи.

– Во-первых, детей отпускать с уроков можно и нужно в туалет, никто не имеет права издавать соответствующих приказов о запрете. Во-вторых, необходимо досконально разобраться в произошедшей ситуации с учетом всех деталей и обстоятельств, – добавила замминистра.

В ближайшее время администрация муниципалитета проведет совещание с другими директорами школ для профилактики таких инцидентов.

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