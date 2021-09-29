Жертвы япономорского циклона: Владивосток ушел под воду

Затопило улицы, переходы, подъезды Фото: Социальные сети

Не успел Владивосток отойти от сильных дождей, которые обрушились на город в начале прошлой неделе и затопили улицы, как история повторилась. В этот раз осадки шли намного меньше по времени, не всю ночь, а всего-то несколько часов, однако и этого хватило, чтобы дороги приморской столицы ушли под воду. «КП – Владивосток» собрала подборку кадров с плавающим городом.

Кстати говоря, синоптики предупреждают – осадки могут вернуться. А после уже прошедших дождей в Приморье начнет холодать.

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