Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток29 сентября 2021 12:36

Жертвы япономорского циклона: Владивосток ушел под воду

С разных уголков города появились кадры затопленных улиц
Екатерина ТИХАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Затопило улицы, переходы, подъезды

Затопило улицы, переходы, подъезды

Фото: Социальные сети

Не успел Владивосток отойти от сильных дождей, которые обрушились на город в начале прошлой неделе и затопили улицы, как история повторилась. В этот раз осадки шли намного меньше по времени, не всю ночь, а всего-то несколько часов, однако и этого хватило, чтобы дороги приморской столицы ушли под воду. «КП – Владивосток» собрала подборку кадров с плавающим городом.

Кстати говоря, синоптики предупреждают – осадки могут вернуться. А после уже прошедших дождей в Приморье начнет холодать.

Жертвы япономорского циклона циклона: Владивосток ушел под воду
Видео: социальные сети / «КП – Владивосток»

ПО ТЕМЕ

Дожди в Приморье принесут похолодание

С октябрем в край придет устойчивая осенняя погода (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

Общество: ВОПРОС ДНЯ