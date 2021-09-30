ФСБ опубликовала видео задержания неонациста во Владивостоке

Фото: принтскрин видео.

Появилось видео задержания молодого человека 2000 года рождения из Владивостока, который готовил теракт. В планах лидера местных неонацистов «Правые Приморья» был взрыв, который мог бы повлиять на миграционную политику России.

На кадрах заметно, как молодые парни кидают в скалу бутылки с зажигательной смесью. После – силовики без опознавательных знаков врываются в квартиру в гостинке и задерживают человека.

Напомним, во время обыска у молодого человека нашли компоненты взрывчатки, инструкции по изготовлению бомбы и четыре единицы холодного оружия. Все это было изъято.

Также оперативники нашли устав праворадикальной группировки, согласно которому участники организации должны совершать преступления насильственного характера.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту – часть 1 статьи 30 и статья 205 УК РФ.

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