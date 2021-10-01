«Вытирай пол до блеска»: очередные скандалы разразились в школах Артема

Архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не успел в сети хотя бы немного утихнуть скандал в одной из артемовских школ, где с учеником произошел конфуз, как появились новые сообщения о неприятных случаях. На этот раз отличились школы №1 и №10. В одной, по информации из социальных сетей, педагог заставил ребенка вытирать разлитую на пол воду своей одеждой, а в другой – краник кулера. «КП – Владивосток» разбиралась в инцидентах.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Первый случай произошел в артемовской средней школе №1, где по сообщению из соцсетей, четвероклассники разлили воду, получилась лужа, а педагог якобы сказал одному ребенку вытирать пол своей кофтой до блеска.

Директор школы в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» заявила, что это неправда, учитель такого не делала и, более того, за 50 лет своей работы (30 лет конкретно в этой школе) никогда не получала жалоб.

Сама женщина от комментариев отказалась, сказав лишь, что никого не заставляла вытирать пол, да еще и одеждой.

ДУМАЛИ, ФЕЙК

Вторая ситуация случилась в школе №10 микрорайона Заводской. Под публикацией про предыдущий инцидент, который разлетелся по всем соцсетям, оставили комментарий с аналогичным случаем. Сообщение сразу заметили преподаватели учреждения.

– Педагоги скинули скрин в группу. На следующий день мы пытались разобраться, но я, честно говоря, думала, что этот комментарий – фейк. Но по итогу ко мне пришел учитель и сознался, что ситуация была. По ее словам, она зашла в кабинет и увидела, как ребенок пьет прямо из кулера. Обычно дети приносят стаканчики. Тогда она сказала «Снимай рубашку и вытирай носик кулера». С пола воду он не вытирал, – рассказала директор школы, добавив, что она обескуражена этой ситуацией и считает поведение педагога неприемлемым.

В образовательном учреждении провели совещание на эту тему. Сознавшийся преподаватель написал объяснительную, получил выговор, звонил матери ребенка и приносил извинения. Конфликта между учителем и ребенком нет, а родители ученика не имеют претензий к школе. Как отметила директор, психолог составит план тренингов правильного поведения для учителей.

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