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Общество2 октября 2021 8:43

МЧС Камчатки ищет альпиниста на вулкане высотою 4,7 километра

Восхождение два товарища начали 27 сентября, но один пропал: началась ужасная вьюга с ветром до 70 километров в час
Руслан НОВИКОВ
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Ключевской вулкан. Фото: ПСО КГКУ "ЦОД"

Ключевской вулкан. Фото: ПСО КГКУ "ЦОД"

В оперативную смену Центра ГУ МЧС Камчатки утром 1 октября поступил сигнал помощи. Два альпиниста 27 сентября начали восхождение на Ключевскую Сопку – самый высокий действующий вулкан на Камчатке. Однако на высоте около 4 километров начался снежный ад – усилился ветер, поднялась метель. Участники пытались спастись в укрытии, а затем решили разделиться – однако по дороге житель Свердловска потерял напарника, из-за чего и запросил помощи в службу 112.

Самого заявителя уже доставили в поселок Ключи – он чувствует себя удовлетворительно, сообщили в МЧС. Поиски второго ведут до наступления темноты, однако вмешиваются и стихийные силы. На 1 октября ветер в районе Ключевского вулкана достигает 70 километров в час, сопровождается обильной метелью. В поисках и эвакуации участвуют трое спасателей на двух единицах техники. Температура воздуха - 13-15 со знаком минус, ощущается как -30.

Как рассказал альпинист, которого уже доставили на реабилитацию в поселок, он обошел вершину и спустился на перевал (на высоту 3300 метров), а затем добрался до домика на высоте 2600 метров. Вот только товарища там не было. Специалисты подчеркнули, что альпинисты связывались с вулканологом из Ключей, тот им категорически не рекомендовал идти, объяснил все риски, но восхождение состоялось.

Ключевской вулкан – действующий стратовулкан на Камчатке, его высота колеблется от 4700 до 4800 метров над уровнем моря, а его возраст – больше 7000 лет.

Маршруты восхождений на вулкан начинаются с категории 2А – такие опасны для жизни и не осуществляются без страховочного снаряжения.

МЧС Камчатки о пропаже альпинистов на Ключевском
Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю - спасатель 1 класса Камчатского поисково-спасательного отряда Игорь Сестеров

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