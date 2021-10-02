МЧС Камчатки ищет альпиниста на вулкане высотою 4,7 километра

Ключевской вулкан. Фото: ПСО КГКУ "ЦОД"

В оперативную смену Центра ГУ МЧС Камчатки утром 1 октября поступил сигнал помощи. Два альпиниста 27 сентября начали восхождение на Ключевскую Сопку – самый высокий действующий вулкан на Камчатке. Однако на высоте около 4 километров начался снежный ад – усилился ветер, поднялась метель. Участники пытались спастись в укрытии, а затем решили разделиться – однако по дороге житель Свердловска потерял напарника, из-за чего и запросил помощи в службу 112.

Самого заявителя уже доставили в поселок Ключи – он чувствует себя удовлетворительно, сообщили в МЧС. Поиски второго ведут до наступления темноты, однако вмешиваются и стихийные силы. На 1 октября ветер в районе Ключевского вулкана достигает 70 километров в час, сопровождается обильной метелью. В поисках и эвакуации участвуют трое спасателей на двух единицах техники. Температура воздуха - 13-15 со знаком минус, ощущается как -30.

Как рассказал альпинист, которого уже доставили на реабилитацию в поселок, он обошел вершину и спустился на перевал (на высоту 3300 метров), а затем добрался до домика на высоте 2600 метров. Вот только товарища там не было. Специалисты подчеркнули, что альпинисты связывались с вулканологом из Ключей, тот им категорически не рекомендовал идти, объяснил все риски, но восхождение состоялось.

Ключевской вулкан – действующий стратовулкан на Камчатке, его высота колеблется от 4700 до 4800 метров над уровнем моря, а его возраст – больше 7000 лет.

Маршруты восхождений на вулкан начинаются с категории 2А – такие опасны для жизни и не осуществляются без страховочного снаряжения.

ПО ТЕМЕ:

«Мы их нашли!» Пропавших на горе Фалаза туристок спасли спустя три дня поисков

Обнаружили женщин прямо во время разговора с корреспондентом «КП-Владивосток» (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03