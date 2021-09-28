«Мы их нашли!» Пропавших на горе Фалаза туристок спасли спустя три дня поисков

Женщин искали трое суток. Фото: Милана СОКОЛ

Уже три дня во всех местных пабликах распространяют новость о пропавших женщинах, отправившихся в экспедицию на гору Фалаза. Туристки заблудились и не смогли найти дорогу домой, поэтому заночевали в лесу. Перед тем, как пропала связь одна из женщин – Людмила успела позвонить своей дочери. На утро она сообщила дочке, что постарается с подругами выйти к дому по тропе, после этого связаться с ней было невозможно. Корреспондент «КП-Владивосток» связался с дочерью пропавшей, и прямо во время телефонного звонка раздались радостные крики «Мы их нашли!».

Людмила и две ее подруги отправились в село Анисимовка на Фалазу 25 сентября. Вечером этого же дня ее дочь Наталья получила тревожный звонок от матери. «Мы заблудились, разведем костер и переночуем в лесу. Утром постараемся выйти по тропинке до дома», - в коротком телефонном звонке сообщила женщина дочкам. Утром Людмила еще выходила на связь, но потом невозможно было дозвониться ни до нее, ни до ее подруг. Как рассказывает Наталья, она отправилась писать заявление в полицию в 7 утра, но в первый день сотрудники бездействовали.

На третий день Людмиле удалось дозвониться в МЧС, им она сообщила, что она с подругами находится рядом с ЛЭП. После этого доступа к связи больше не было. На место отправили спасателей, но до сегодняшнего утра поиски оставались безуспешными. Корреспондент «КП-Владивосток» связалась с Натальей, девушка рассказала о своей маме и о ситуации на данный момент. И кто бы мог подумать, что «Комсомолка» станет свидетелем радостной новости – маму Натальи и ее подруг нашли! Они живы, с ними все хорошо.

- Понимаете, моя мама очень активная женщина, она неплохо ориентируется в местности, к тому же на Фалазу она уже поднималась. Она каждый год куда-то выбирается, любит горы и ведет здоровый образ жизни. Все говорят, что в ее возрасте надо сидеть дома, а она не хочет в 67 лет шарфики вязать. Вот такая она у меня, но, наверное, вот так вот мы ее больше не отпустим, - рассказывает Наталья.

На поиски туристок отправились не только сотрудники МЧС. Волонтеры и родственники пропавших женщин осматривали местность днем и вечером. Свистели в свистки, звали, выпускали дымовые шашки и запускали фейерверки.

- Знаете, люди мне пишут, чтобы я сидела дома, а не «скакала» по сопкам, пока мама там в лесу. Но я не слушаю, я хочу ее найти. Представьте, сегодня пойдут четвертые сутки, как она там без еды? – но после этого вопроса Наталью перебил голос на заднем фоне.

- Мы их нашли, - сообщает мужской голос радостную весть.

В трубке послышалось: «Нашли!? Правда?!». Наталья не может сдержать эмоций и плачет в трубку, пытаясь при этом рассказать журналисту, что ей только что стало известно.

- Этот мужчина, он тут живет неподалеку, с утра уехал искать их на мотоцикле. Представляете, я даже имя его не спросила! Говорит, они от нас в 10 километрах и с ними все хорошо. Я так рада, мне кажется, я больше ничего сказать не смогу, - в слезах рассказывает Наталья.

За женщинами уже отправились другие волонтеры, у которых есть мотоциклы или машины, чтобы помочь туристкам добраться до дома, так как спустя почти четверо суток без еды и нормального ночлега, они очень устали. Скоро их доставят домой к их родным.

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