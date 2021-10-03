Известно, когда в Приморье закончатся дожди

Осадки будут идти в крае и столице все воскресенье. Минимум Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В воскресенье, 3 октября, Приморье накрыли обильные дожди, а в некоторых населенных пунктах слышны раскаты грома. Владивосток вновь оказался во власти осадков, которые подкрепляются порывами неслабого ветра. «КП – Владивосток» выяснила, когда небо перестанет увлажнять приморскую землю.

По информации портала «Примпогода», во Владивостоке осадки с небольшими перерывами будут идти до 17 часов 3 октября, также возможна гроза. Потом непогода возьмет небольшой таймаут: будет свежий слабый или умеренный ветер, пасмурно. В 3 часа ночи 4 октября вновь пойдут дожди, особенно сильные ожидаются в 6 часов утра. Прекратит лить примерно в 10-11 часов утра. Есть большая вероятность, что в течение 4 и 5 октября осадки вернутся в город.

Гидрометцентр России сообщает, что сильный дождь будет идти в Приморье и вечером 3 октября, и ночью 4-го.

Согласно карте портала погоды Windy, осадки во Владивостоке будут до 13 часов 4 октября. Опять-таки – временами люди смогут отдохнуть от дождя, но переменки будут небольшими. Похожая ситуация (с разницей в несколько часов) и в других городах края.

Портал «Расписание погоды» тоже отмечает, что осадки могут закончиться около 10 часов утра понедельника. Однако на этом сайте указано, что следующий дождь обрушится на дальневосточную столицу лишь 7 октября.

AccuWeather пишет о том, что дождь закончится лишь днем 4 октября. В течение всей ночи, до 7 часов утра, могут быть грозы.

По сообщению Gismeteo, дождь прекратится в обед в понедельник. Все это время порывы ветра будут доходить до 22 метров в секунду.

Последний дождь, который обрушился на столицу Приморского края, заставил город частично уйти под воду. Япономорский циклон затопил множество владивостокских дорог, жители присылали с разных уголков города видео о том, как плывет та или иная улица.

Карта осадков, Приморский край. Фото: портал погоды Windy

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