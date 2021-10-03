Легенда отечественного криминала приехал в гости к экс-мэру Владивостока, бывавшему в розыске

Давние приятели вновь встретились в приморской столице. Фото: instagram.com/vvnikolaev

Известный актер Сергей Безруков прилетел во Владивосток, чтобы показать приморцам свой моноспектакль «И жизнь, и театр, и кино…» (12+), однако перед этим решил встретиться с бывшим главой города Владимиром Николаевым.

– Всегда приятно видеть в гостях нашего друга Сергея Безрукова! Человека с большой душой и творчеством! Важно, что Владивосток является одним из центров культуры и искусства России, – написал Николаев у себя в Инстаграм.

Рандеву старых приятелей состоялось в спорткомплексе политика «Арена спорта». Цель визита артиста неизвестна, но Николаев показал Безрукову макет башен жилого комплекса «Магнум», который начали строить еще в 2008 году, но до сих пор не сдали в эксплуатацию. Кстати, возможно, именно в этом году завершатся все работы в ЖК.

Увидеть Сергея Безрукова и насладиться его актерской игрой смогут жители и гости Владивостока 3 октября в 19 часов.

Днем ранее артист сыграл перед хабаровчанами и поблагодарил их за шикарный прием и овации. Перед выступлением Сергей погулял по набережной, сходил в баньку и поговорил о коронавирусных ограничениях с «КП – Хабаровск».

«Сегодня Владивосток! Работаем! До встречи». Фото: instagram.com/s_bezrukov

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