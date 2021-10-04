Начальник управления дорог мэрии Владивостока: «Я оцениваю результат подрядчиков на слабую «троечку»

Николай Зайцев побывал на радио «Комсомольская правда – Владивосток» Фото: Администрация Владивостока

В этом году во Владивостоке с наступлением тепла начался массовый ремонт дорог и благоустройство территорий. Погодные условия позволили подрядным организациям не только вовремя приступить к запланированным работам, но еще и иногда выполнять их досрочно. По нескольким десяткам адресов появился качественный асфальт, проведен комплексный ремонт дорог. Какой объем работ по ремонту дорог, лестниц, подпорных стен был запланирован, что уже выполнено на 100 процентов, а что еще предстоит доделать и как городские службы готовятся к предстоящей зиме, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» Николай Зайцев, заместитель главы администрации, начальник управления дорог и благоустройства Владивостока.

БОРДЮРЫ И ДОРОГИ

- Сколько всего участков дорог планировалось отремонтировать и сколько уже полностью приняты?

- Сегодня в работе находятся семь объектов, которые были включены в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По шести адресам работы уже завершены, подрядными организациями устранены все замечания, в том числе и замечания общественных наблюдателей. Как показала практика, участие общественных наблюдателей сказалось очень положительно. У чиновников иногда глаз «замыливается», а людям со стороны лучше видны недочеты. В нынешнем строительном сезоне основные замечания – это отсутствие культуры производства работ: несвоевременно вывезенный строительный мусор с объектов, недостаточное занижение бордюра при переходе с тротуара на дорогу. Это касается не только маломобильных групп населения, но и в целом удобства передвижения по городу. Был ряд замечаний по качеству асфальта и бордюрного камня, которые своевременно устранены. На сегодня еще ряд нареканий есть по ремонту улицы Посьетской, касающиеся именно качества асфальтобетона. По результатам испытаний проведены переговоры с подрядной организацией на предмет устранения этих недочетов.

- Что включает в себя комплексный ремонт?

- Мы скоординировались с нашими сетевыми компаниями и заменили старые коммуникации на новые на основных объектах. Это улицы Харьковская, Окатовая, Ватутина, Посьетская, Адмирала Захарова. Комплексный ремонт включает в себя переустройство сетей, когда это необходимо и возможно; обязательное восстановление работы системы ливневой канализации – без этого мы не заходим на комплексные мероприятия. Ну и дальше все элементы обустройства: замена или восстановление бордюрного камня. Когда это гранитные бордюры, то мы поднимаем и дефектуем: те, что значительно повреждены, частично меняем на новые, а остальной камень, если он вполне пригодный, стараемся максимально использовать, потому что каменный материал, по сути, вечный, если его механически не повредить.

- Какие объекты были первоочередными?

- Это объекты комплексного ремонта и аварийно-восстановительные работы по всему городу, то есть устранение ямочности, локальный ремонт асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день уже более, чем на 100 улицах проведены восстановительные ремонты покрытия. Это не сплошное асфальтирование, а это устранение деформаций и провалов. Еще порядка 60-70 улиц у нас будет охвачено до наступления холодов. В зиму планируем заходить с нормальными показателями в части ровности проезда.

Еще очень много участков улично-дорожной сети находятся в межквартальных и придомовых проездах, которые требуют серьезного внимания и ремонта. В предыдущие годы существовала программа финансирования восстановительных работ именно на проездах к МКД, межквартальные проезды, но в связи с пандемией объем бюджета значительно сократился, и данная статья расходов сильно пострадала. Поэтому на следующий год мы проработаем и учтем запросы, которые составили депутаты совместно с жителями. Мы и сами понимаем, что состояние на некоторых участках дорожной сети оставляет желать лучшего.

- Если возьмем строительство улично-дорожной сети в микрорайоне Патрокл и дороги на острове Русском. Какие виды работ предусмотрены, что уже сделано? Что в планах?

- В этом году мы дважды проводили конкурсные процедуры на заключение контракта по строительству в микрорайоне Патрокл. Но стоимость на строительные материалы сильно изменилась, и мы не смогли найти подрядчика. Мы вынуждено приступили к корректировке проектно-сметной документации. В текущем году реализовать проект в части сроков невозможно, сейчас корректируется проектно-сметная документация в ценовой части и в тоже время оптимизируется ряд технических решений, которые позволят нивелировать увеличение стоимости по материалам за счет принятия технических решений, позволяющих сократить издержки и сроки строительства. Было большое желание реализовать проект именно в этом году, он был обеспечен финансированием. Но это будет уже следующий год, мы подали обращение в правительство края.

Что касается асфальтирования дороги на острове Русском, то у нас уже законтрактованы работы на 1200 метров – до поворота на Ворошиловскую батарею. На сегодняшний день три единицы землеройной техники, три экскаватора, бульдозер ведут активные подготовительные работы. Планируем в этом году уложить там асфальтобетон.

ПРОБЛЕМА С ПОДРЯДЧИКАМИ И ЛЕСТНИЦАМИ

- Адресов и дорог много, а хватает ли людей, которые умеют хорошо что-то делать, и подрядчиков, которые могут качественно выполнять свои обязательства?

- С подрядными организациями во Владивостоке наблюдается дефицит. Я в службе заказчика дорожных работ с 2006 года, за плечами достаточно большой опыт работы в разных регионах Дальнего Востока. И такое лето – подарок для работников дорожного хозяйства, можно было свернуть горы. Я оцениваю результат, если именно по погоде считать, на слабую «троечку». Объективно можно было уже давно закончить все начатые работы. Не хватает ресурсных организаций с сильной внутренней инженерно-технической службой. То есть нужен не только человек с лопатой, умеющий укладывать асфальтобетон на асфальтоукладчике, но и должен же быть интеллект – инженерно-технический персонал, который технически сопровождает все эти работы. И с этим сегодня проблема.

- Часто горожане обижаются, что во Владивостоке не очень заботятся о пешеходах. Ремонт подземных и наземных переходов входит в планы управления?

- Мы уже отремонтировали семь надземных пешеходных переходов. Планируем продолжить в следующем году, потому что уже есть и локальные разрушения, и давно не уделяли этому внимания. У нас сейчас разрабатывается программа комплексного косметического ремонта подземных переходов на следующий год. И учитывая засилье граффити и постоянной росписи, хотим привлечь талантливых ребят к оформлению этих пространств, чтобы и приятно глазу было, и их энергию в мирное русло направим.

- Что касается лестниц и тротуаров, они также в работе и на особом контроле?

- Понимаем и видим большой объем работ по лестничным пролетам. На многих уже завершаются работы. Порядка 40 лестниц мы планируем привести в нормативное состояние. Но и на следующий год есть запросы, надо увеличивать объемы, учитывая рельеф города.

АНТИГОЛОЛЕДНАЯ ПОДГОТОВКА

- В прошлом году проблему лестничных пролетов наглядно показал тот самый ледодождь. Зима - не за горами. Как идет подготовка?

- Это справедливое замечание в части очистки и лестниц, и тротуаров. Приступили к расчистке поздно, пока заключили контракты, пока вышли подрядные организации, естественно, люди и нападались, и натравмировались. Так не должно быть. Поэтому уже сейчас разработаны пять контрактов на привлечение дополнительных мощностей подрядных организаций. Это очистка тротуаров, очистка лестниц по пяти районам города. Плюс в контрактах будет предусмотрена уборка проездов с помощью малой коммунальной техники, вплоть до ручной. Именно межквартальных, которые значительно запаркованы в вечернее и ночное время, и крупная коммунальная техника не проходит, а даже если проходит, есть опасение сноса и повреждения личного автотранспорта граждан. Поэтому туда надо заходить именно мелкой коммунальной техникой, которая способна полноценно производить работы.

- Каждый год город закупает новую технику. Каждый год парк техники совершенствуется и увеличивается. В этом году закуп также происходил?

- В этом году закуп не такой большой, пандемия дает о себе знать. Но в этот раз идет закупка небольшого бульдозера. Он нам нужен для ликвидации свалок и работ зимой. Мы постоянно нанимаем сторонние организации, но почему бы не выполнять такие работы своими силами. Приобретается сейчас техника для малой механизации – щеподробилки планируем купить. У нас сейчас подрядные организации работают на переработке веток, с щеподробилками зашли на кладбища. Там нам еще очень много наводить порядка, потому что площади большие и сильно залесены. Учитывая, что 90 % деревьев в городе пострадали от последствий ледяного дождя, просто огромный объем работ.

- Как обстоят дела с заготовкой химреагентов? В том году мы столкнулись с ситуацией, когда химреагенты на дороге замерзали. Что в этом году закуплено?

- Сегодня у нас в наличии порядка 60% от потребности реагентов есть. Они уже на базах, это остатки с прошлого года, потому что мы дозакупались в течение всего зимнего периода. Сейчас идет дозакуп, и до ноября месяца потребность в реагентах до нового года будет обеспечена. Также сейчас ведется работа по закупке и поставке реагентов на период после нового года. Планируется закупить 120 тонн бионорда. Это не дешевый, но прогрессивный противоголедный реагент. Материал, который в России прошел все санитарные исследования. Это реагент отечественного производства, и практика показывает, что он хорошо работает. Хотим центр города попробовать обрабатывать этой зимой им, и, может быть, у нас будет меньше ущерба и для домашних животных, и для обуви людей, и для автомобилей. Но и от песко-солевой смеси мы физически и финансово не сможем уйти. Учитывая рельеф города, на спусках и подъемах невозможно пока ее полностью исключить. Я имею большой опыт в содержании дорог, но с таким рельефом и такими сложными климатическими и геометрическими условиями еще не сталкивался. Химические реагенты лучше, но они в разы дороже, а учитывая кратность обработки и стоимость, мы получаем нагрузку на бюджет. Если мы на весь город закупим на бионорд, то в 5-6 раз увеличится стоимость приобретения противогололедных материалов. Да, это хорошо, это чистый город, это отсутствие песка. К этому мы идем, и запрос есть именно такой. Для начала сделаем, чтобы центр города и центральные маршруты ушли от песка и песко-солевой смеси.

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