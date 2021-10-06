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Происшествия6 октября 2021 10:50

На Камчатке шестые сутки не могут найти пропавшего альпиниста

Мужчина разминулся с напарником и попал в снежный шторм
Александр ЩЕРБАКАлександр ЩЕРБАК
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О пропаже альпиниста сообщил его друг

О пропаже альпиниста сообщил его друг

Фото: принтскрин видео.

На Камчатке шестые сутки подряд ищут альпиниста, пропавшего на Ключевской Сопке. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», мужчина вместе с напарником решил покорить самый высокий вулкан Евразии, однако восхождение пошло не по плану из-за разыгравшейся непогоды. С 1 октября на поиски отправились специалисты МЧС, а 6 октября к ним присоединился личный состав поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД».

Планируется, утром 7 октября отряд начнет восхождение на вулкан, к месту, где один из мужчин смог выбраться из снежного шторма и обратиться за помощью спасателей. Друзья договорились пойти разными путями, чтобы увеличить шансы на спасение, но к оговоренному месту встречи добрался только один альпинист.

Поисково-спасательный отряд попробует повторить маршрут пропавшего, но все усложняет снежный покров, который сейчас на вершине достиг больше метра в высоту. Из-за плохих погодных условий и угрозы схода лавин уже приходилось приостанавливать поиски, которые возобновились только 5 октября.

По словам отправившегося на поиски спасателя международного класса краевого поисково-спасательного отряда «ЦОД» Александра Мулькеева, шансы на успех операции малы:

– Вулкан Ключевской это не Эльбрус. Будет посложнее, намного. И севернее, и выше, и можно прибавить к высоте любого вулкана две тысячи метров - это вам скажет любой вертолетчик и те, кто ходит в горы регулярно, – поделился перед отправлением к подножью Ключевского вулкана Мулькеев.

В назидание он добавил, что лучше не рисковать, если человек не подготовлен к горным походам. Да и вообще – оставаться у подножия безопаснее и красивее, ведь там есть настоящие альпийские луга.

Отметим, что несмотря на все предостережения спасателей, экстремалы не оставляют попытки покорить самый высокий действующий вулкан Евразии. На Камчатке с начала года это уже третье подобное происшествие. Более того, два альпиниста, одного из которых сейчас ищут, связывались перед походом с местным вулканологом, тот им категорически не рекомендовал начинать восхождение, объяснил все риски, но это не остановило любителей экстрима.

На Камчатке пытаются найти альпиниста, который пропал в конце сентября - начале октября
Видео: «ПСО ЦОД»

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