Ливни с грозами атакуют Приморье в воскресенье, 10 октября

Ветер будет сильным - приморцам лучше выбрать дождевики вместо зонтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящие выходные погода не порадует жителей Приморья: в завершении довольно холодной недели с ветрами приморцы получат дожди с грозами. Хотя в целом в крае потеплеет. В пятницу, 8 октября, над Приморьем будет проходить атмосферный фронт, местами может пройти дождь. В нижнюю тропосферу начнет поступать более теплая воздушная масса, температурный фон повысится на 1 – 4 градуса.

По информации Примпогоды, в выходные погода будет «скакать» и отличаться в зависимости от района. В ночь на субботу синоптическую ситуацию будет определять антициклон, минимальная температура +2…+8°С, в горных районах +1...-5°С, на южном побережье +9...+13°С. Днем антициклон уйдет на юго-восток, Приморье окажется в теплом секторе циклона, который из Китая будет смещаться на Хабаровский край. День ожидается солнечный и теплый, +16…+23°С.

В воскресенье край атакуют ливни и грозы. Фронтальные разделы циклона вызовут дожди – осадки пройдут с разной силой. В отдельных районах – сильный ветер с грозами. При облачности и дожде, по сравнению с субботой ночная температура повысится, а дневная понизится на 1 – 5 градусов.

Во Владивостоке в субботу, 9 октября, без осадков, свежий южный ветер будет прохладным, но не «режущим», ведь температура воздуха +16…+19°С.

В воскресенье, 10 октября, крайне пасмурно. Температура от 16 до 18°С: воздух выхолодят осадки с утра, которые лишь усилятся к вечеру.

Ливни могут пройти с огромным количеством влаги – предрекал ранее синоптик-автор портала Маглипогода. Антициклон с Японии, который будет уходить от края в выходные, «закачает» в облачные массы полярного фронта (со стороны Хабаровска) горячий воздух.

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