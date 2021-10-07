Синоптики рассказали, чего ждать от осени в Приморье

Какими будут вторая половина осени и начало зимы? Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Дожди, ветра и осенние холода уже некоторое время господствуют в Приморье, иногда даруя теплые часы в течение дня. Погода в крае уже взяла курс на глубокую осень, а там и до зимы недалеко. «КП – Владивосток» узнала у главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой, каких изменений стоит ждать.

ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ

Как рассказала Марина Парфенова, атмосферный фронт, который принес холод в Приморье, скоро уйдет, а вместо него будет теплая воздушная масса. Погожие деньки продержатся лишь до 12 октября, а после позиции займет антициклон. В связи с этим ночью в крае будет холодно, от -5 до +5 в разных районах, а днем тепло – +14.

– 16 октября случится похолодание, – продолжила редактор портала. – Дневные температуры воздуха начнут падать на 5-7 градусов, если в начале недели будет +14, то к выходным дневные температуры будут +7…+9, ночные тоже будут падать, +3 это максимум.

17 октября и вовсе ожидается сильный ветер, порывы будут доходить до 15-20 метров в секунду. Такая обстановка будет характерна как для Владивостока, так и для Приморья в целом. При этом по краю ожидаются грозы, с меньшей вероятностью будет греметь и в региональной столице.

– До 20 октября пока никаких серьезных циклонов не ожидается, мы постепенно уходим в более глубокую осень, но пока без ярких скачков.

ПЕРВЫЙ СНЕГ?

Согласно истории метеонаблюдений, отметила Парфенова, иногда бывает, что в районе 22 октября выпадает снег. Это актуально не только для северных районов края, но и для дальневосточной столицы. Только вот это «классическая» история, а нынешний год поражает всех своими температурными изменениями – у всех еще свежо в памяти аномально жаркое лето. Поэтому дать точный прогноз на текущую осень крайне сложно. Даже сейчас регион идет с отставанием по температурным показателям. Скорее всего, переход от осени к зиме будет мягким, настолько плавным, что этот период можно будет назвать новым сезоном.

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ

Ноябрь – переходный месяц, первая неделя которого частенько сдабривается снегопадами. Будет ли подобное и в этот раз, сказать нельзя – 2020 год показал, что характер погоды может поменяться всего за один день. Во время знаменитого ледяного дождя произошел резкий скачок температуры – столбики термометров за раз упали на целых десять градусов.

– Такое бывает крайне редко. Будет ли это в этом году? Никто не готов сказать сейчас, но будем готовиться, что зима начнется со второй половины ноября, – отметила Марина Парфенова.

ПРОГНОЗЫ НА ЗИМУ

Вообще, добавила собеседница, жаркое лето не предвестник снежной и морозной зимы. Для Приморья такие приметы не работают.

– Плюс у нас начались изменения климата, и каждый год будет особенным. Активизировались процессы перехода к мягким зимам и межсезоньям. Может быть затяжной переход лета в осень и из осени в зиму. Постепенно появляются новые времена года, которые непонятно, как называть, – уточнила Парфенова.

Однако в последние дни климатологи из Москвы говорят, что в этом году в Арктике остановился процесс таяния льда, поэтому в районе Северного Ледовитого океана наблюдается похолодание. Поэтому в северных районах России ожидаются экстремальные холода и суровая зима. Если говорить о Дальнем Востоке, то это Чукотка и Якутия. Здесь уже начались резкие скачки температур, в регионах снег и холодный воздух.

Погода на юге Дальнего Востока противоположна.

– Юг отстает потому, что у нас доминирующее влияние на погоду оказывает прибрежная часть Тихого океана, активная деятельность тропических циклонов и теплое течение, которое разделяет нас с Японией в это время года. Поэтому говорить о том, что зима будет суровой, не получится.

ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ

Первые заморозки были зафиксированы еще в середине сентября на метеостанции Тимирязевской под Уссурийском, температура опустилась до -5, что для некоторых метеостанций обычное явление. Примерно в это же время на метеостанции Молодежное было до -2 несколько ночей подряд.

– В этом году отставание по заморозкам на две недели, обычно они приходят в конце августа, в этом же году – не раньше 15 сентября, – заметила Марина Парфенова.

ПО ТЕМЕ

Заморозки пришли в Приморье: синоптики провели «перекличку», чтобы узнать температуру во всех частях края

Во Владивостоке ночью было +7, а в селе Заветном температура составила -6 (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03