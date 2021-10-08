Элитная высотка на Патрокле охвачена огнем

Многоэтажка горит во Владивостоке Фото: принтскрин видео.

Недостроенный многоэтажный дом на улице Сочинская на Патрокле во Владивостоке охвачен огнем. Густой дым окутал все здание и распространяется по всему микрорайона.

Как удалось выяснить «КП – Владивосток» у пресс-службы ГО МЧС РФ по Приморскому краю, горят строительные материалы на первом этаже. Представитель ведомства заявил, что пожарные расчеты уже прибыли на место происшествия.

О пострадавших в настоящее время не сообщается.

Подробности ЧП выясняются.

Недвижимость в новом микрорайоне считается элитной – средняя цена за квадратный метр в новостройке начинается от 140 тысяч рублей. Отметим, дом в жилом комплексе еще не сдан, поэтому он приписан к ближайшему адресу – Борисенко, 100е. Строит здание ООО «СЗ "Аякс"».

Обновление на 11:15

Известно, что информация о пожаре поступила в ПСС Владивостока в 10:32. На место происшествия приехали 20 сотрудников МЧС на четырех спецмашинах. Они уточнили, что горит утеплитель в цокольном этаже. Позже огонь распространился дальше, всего пламенем было объято 70 квадратных метров.

В 10:46 спасателям удалось локализовать возгорание, а потушить открытое горение – в 10:57. В настоящее время ведется проливка недостроя.

В происшествии никто не пострадал.

ПО ТЕМЕ

Стали известны подробности пожара в элитном недострое на Патрокле во Владивостоке

Огонь успел распространиться на 70 «квадратов» (подробности)

Пожар в здании на Алеутской окутал дымом почти целый квартал

На кадрах очевидцев к историческому зданию мчатся полицейские машины [фото]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03