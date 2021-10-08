Элитная высотка на Патрокле охвачена огнем

Многоэтажка горит во Владивостоке
Фото: принтскрин видео.
Недостроенный многоэтажный дом на улице Сочинская на Патрокле во Владивостоке охвачен огнем. Густой дым окутал все здание и распространяется по всему микрорайона.
Как удалось выяснить «КП – Владивосток» у пресс-службы ГО МЧС РФ по Приморскому краю, горят строительные материалы на первом этаже. Представитель ведомства заявил, что пожарные расчеты уже прибыли на место происшествия.
О пострадавших в настоящее время не сообщается.
Подробности ЧП выясняются.
Недвижимость в новом микрорайоне считается элитной – средняя цена за квадратный метр в новостройке начинается от 140 тысяч рублей. Отметим, дом в жилом комплексе еще не сдан, поэтому он приписан к ближайшему адресу – Борисенко, 100е. Строит здание ООО «СЗ "Аякс"».
Обновление на 11:15
Известно, что информация о пожаре поступила в ПСС Владивостока в 10:32. На место происшествия приехали 20 сотрудников МЧС на четырех спецмашинах. Они уточнили, что горит утеплитель в цокольном этаже. Позже огонь распространился дальше, всего пламенем было объято 70 квадратных метров.
В 10:46 спасателям удалось локализовать возгорание, а потушить открытое горение – в 10:57. В настоящее время ведется проливка недостроя.
В происшествии никто не пострадал.
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