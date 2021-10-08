Стали известны подробности пожара в элитном недострое на Патрокле во Владивостоке

Пожар произошел утром 8 октября Фото: принтскрин видео.

Появились подробности пожара в элитном недострое на улице Сочинской в микрорайоне Патрокл. Ранее «КП – Владивосток» уже писала, что огнем охвачен первый этаж здания, а дым окутал почти весь дом.

Известно, что информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу Владивостока в 10:32. На место происшествия приехали 20 сотрудников МЧС на четырех спецмашинах. Они уточнили, что горит утеплитель в цокольном этаже. Чуть раньше корреспонденту «Комсомолки» сказали, что пламенем объяты стройматериалы на первом этаже. Позже огонь распространился дальше, всего пламенем было объято 70 квадратных метров.

В 10:46 спасателям удалось локализовать возгорание, а потушить открытое горение – в 10:57. В настоящее время ведется проливка недостроя.

В происшествии никто не пострадал.

Недвижимость в новом микрорайоне считается элитной – средняя цена за квадратный метр в новостройке начинается от 140 тысяч рублей. Отметим, дом в жилом комплексе еще не сдан, поэтому он приписан к ближайшему адресу – Борисенко, 100е. Строит здание ООО «СЗ "Аякс"».

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