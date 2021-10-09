Крупнейшие инвесторы-рыбопромышленники России поддержали реформу отрасли

Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Обеспечить максимально эффективное и устойчивое освоение национальных рыбных ресурсов — основная цель реформирования российской рыбной отрасли, сообщает ИА PrimaMedia Для этого необходимо активизировать работу по обновлению мощностей для глубокой переработки рыбы и обеспечить защиту прав действующих и потенциальных инвесторов. С такими предложениями, поддержанными лидерами рыбопромышленного бизнеса и крупнейшими инвесторами отрасли РРПК и Норебо, к вице-премьеру правительства РФ Виктории Абрамченко обратилась Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Президент АСРФ Алексей Осинцев обращает особое внимание на необходимость защиты участников программы «инвестиционных квот», уже вложивших значительные средства в обновление российского рыбопромыслового флота с использованием современного оборудования для глубокой рыбопереработки и создание высокотехнологичной береговой индустрии. По оценке авторов предложений, программа «инвестквот» нуждается в разработке специального механизма, который позволит сохранить все условия для участников первого этапа программы (в части обеспечения судов и береговых заводов промысловыми ресурсами) в ходе реализации ее второго этапа.

Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о 100% обеспечении промысловыми ресурсами новых судов и предприятий (первый этап предусматривает такое обеспечение на уровне до 50%). Неполная загрузка современных мощностей не позволяет увеличить объемы переработки и получить достаточный рост вклада отрасли в экономику страны. В результате, несмотря на строительство новых судов, большая часть рыбных квот продолжит осваиваться устаревшим флотом без выпуска продукции глубокой переработки. При этом отходы будут, как и раньше, выбрасываться в море. Фабрики новых судов имеют полный цикл производства. Отходы перерабатываются на рыбную муку и жир.

Обновление отечественного рыбопромыслового флота критически важно для отрасли. Работать в море на действующих промысловых судах зачастую небезопасно. Суда устарели и физически, и морально, ведь в основном они приобретались за рубежом уже бывшими в употреблении. Законодательное ограничение промысла в российских морских водах судами иностранной постройки, а также судами с истекшими сроками эксплуатации станет стимулом к инвестициям в строительство новых судов на отечественных верфях. Еще одним импульсом для привлечения инвестиций в рыбной отрасли будет правовой механизм, закрепляющий рыбные квоты в расчете промысловой мощности нового судна российской постройки или за береговым перерабатывающим комплексом (в настоящий момент доли квот закрепляются за компаниями без учета мощностей их производственных объектов — ред.).

По оценке АСРФ и крупнейших инвесторов отрасли, принятие предложенных мер по развитию рыбохозяйственного комплекса позволит увеличить вклад рыбной отрасли в ВВП страны до 80 млрд рублей (рост до 12%), на 20% увеличить совокупную стоимость экспорта российских ВБР. Также значительный позитивный эффект ожидается в сфере отечественного гражданского судостроения, а экономика прибрежных регионов получит дополнительные доходы и импульс к развитию.

Руководитель отраслевой ассоциации просит заместителя председателя правительства РФ поручить заинтересованным органам исполнительной власти проработать предложения АСРФ с участием отраслевых объединений и инвесторов отрасли.

Как сообщает «Коммерсант», предложения АСРФ поддерживают в холдинге «Норебо», являющемся одним из признанных лидеров отечественной рыбной отрасли и активно участвующем в программе «инвестиционных квот». Другой лидер отрасли и флагман программы «инвестквот» — «Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК) — также поддерживает предложения, направленные в правительство РФ.

— Мы надеемся, что Правительство согласится с важностью защиты инвесторов первой волны, начавших масштабные проекты обновления рыбопромысловых мощностей. Полная производственная загрузка новейших высокоэффективных судов обеспечит максимально возможный эффект для экономики отрасли и страны в целом. Для долгосрочной устойчивости отрасли крайне важно учесть и предложения, касающиеся сохранения запасов природных ресурсов и повышения эффективности их эксплуатации, — прокомментировали письмо АСРФ в компании. — РРПК также поддерживает логику установления неразрывной связи квоты и производственного объекта, соответствующего установленным регулятором требованиям. Такой принцип успешно реализован в ряде ведущих рыбодобывающих держав, в частности, в США. Мы считаем, что такой принцип «квот под киль/завод» позволит сделать инвестиционный процесс в отрасли непрерывным и устойчиво извлекать максимум стоимости из национальных биоресурсов.