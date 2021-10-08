«Похоже на психбольницу». Приморцы ужаснулись от фотографий школы Владивостока

Дверь в холл осталась открыта, и кто-то сфотографировал незавершенный ремонт. Фото: instagram.com/primorye_online

В местных пабликах появились фотографии 45-ой школы Владивостока, которые очень негативно восприняли жители города. На снимках прямо с потолка свисает проводка и световые лампы, люди испугались за жизни детей, но все оказалось не так страшно, как это могло показаться на первый взгляд.

Оказалось, что в учебном заведении вот уже как три дня идет ремонт. Корреспондент «КП-Владивосток» связался с сотрудниками школы, они рассказали, что ремонтные работы были запланированы на конец этого года.

Ремонтные работы были запланированы на конец этого года. Фото: instagram.com/primorye_online

- Ремонт идет уже третий день, он был запланирован на конец этого года. Когда все закончится, мы точно сказать не можем. Вообще, это не учебный блок, а холл у центрального входа в школу, поэтому дети туда не допускаются. Пока что все входят в школу через тренажерный зал, - рассказал сотрудник школы корреспонденту «КП-Владивосток».

Ремонт проводится на дополнительно выделенные средства, в рамках экспертных работ. Пока что отремонтируют холл, а на каникулах приведут в порядок учебный блок. Всего площадь ремонта составляет порядка 600 квадратов.

- Пост охраны на данный момент перенесен ко входу со стороны тренажерного зала. А помещение, где идут ремонтные работы, перекрыто для доступа детей, - сообщают в Управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

Дверь в холл осталась открыта, и кто-то сфотографировал незавершенный ремонт, пока строителей не было рядом. Но теперь все встало на свои места, а ведь под фотографиями уже собралось достаточно негативных сообщений от людей.

- Похоже на психбольницу. Как там можно учиться? – оставила комментарий жительница Приморья.

Напомним, что во Владивостоке еще одна школа нуждается в ремонте после неприятного инцидента. Во время сильного ливня крыша не выдержала, и вода обрушилась на четвертый этаж здания.

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