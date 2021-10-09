Пьяный студент пытался потушить Вечный огонь в Находке, забросав его цветами из клумбы мемориала

Молодой человек осквернил мемориал. Фото: принтскрин видео.

В Приморье отдых 19-летнего студента закончился осквернением памятного мемориала и общением с полицией. Молодой человек устроил акт вандализма в Находке. Дебошира застали на месте преступления с поличным.К тому же все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения.

Неприятная история произошла на Находкинском проспекте. Разгоряченный под действием спиртного парень пришел к мемориалу Победы Великой Отечественной войны и начал вырывать цветы с корнями из клумбы. Он не придумал ничего умнее, как кинуть растения в чашу Вечного огня.

О беспорядке на мемориале в полицию сообщили работники компании, которые занимаются уборкой памятника и озеленением территории. Стражи закона оперативно приехали на место ЧП. Установить личность злоумышленника удалось довольно быстро. Вандалом оказался 19-летний житель Находки, который учится на втором курсе в университета Владивостока.

– В отделе полиции молодой человек пояснил, что возвращался домой после употребления алкогольных напитков. Проходя мимо памятника, остановился, вырвал растения из клумбы и бросил их в Вечный огонь. В своем проступке парень раскаялся и признал вину. В отношении злоумышленника сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Материалы дела об административном правонарушении направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения, – отметили в пресс-службе ОМВД России по Находке.

Теперь молодому человеку предстоит заплатить штраф за вырванные растения и оплатить работу специалистов по очистке сооружения от комьев земли. К счастью для парня, Вечный огонь не был поврежден. Поэтому раскошелиться ему придется примерно на 4500 рублей.

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