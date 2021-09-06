Девочек-подростков из Арсеньева признали виновными за осквернение памятника

Личное фото семьи Пешкова Фото: Администрация города Липецка

Девочек-подростков 14 и 15 лет, которые осквернили памятник Героя России, приговорили к пяти месяцам ограничения свободы. Такое решение принял Арсеньевский городский суд, сообщает прокуратура Приморского края.

В середине июня 2021 года девушки осквернили памятник Героя России, летчика Олега Пешкова на Калининской улице в городе. Позднее вандалистки оборвали цветы с клумбы возле мемориала.

Девушки признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в иных общественных местах, совершенное группой лиц). Как гласит Уголовный кодекс, теперь девушки не смогут покидать место жительства и посещать массовые мероприятия.

Олег Анатольевич Пешков был летчиком ВВС России, главой экипажа бомбардировщика Су-24. В 2015 году борт подстрелили турецкие самолеты в Сирии, Пешков пытался катапультироваться, но был застрелен боевиками с земли.

В 2015 году Пешков приезжал в Приморье. Служебная командировка проходила с января по февраль, здесь он обучал личный состав авиаэскадрильи.

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