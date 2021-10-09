Не все так радужно оказалось в «Изумрудном»: глава Владивостока выслушал жалобы жителей нового микрорайона

В новом микрорайоне пока еще много житейских проблем. Фото: Максим Долбнин/Администрация Владивостока.

Мэр Владивостока Константин Шестаков встретился с жителями ЖК «Изумрудный», расположенного на улице Майора Филипова. Жители нового микрорайона, в котором еще не развита инфраструктура, получили возможность задать главе города вопросы и обратить внимание властей на самые острые проблемы.

Горожане обсудили с мэром благоустройство территории, запуск автобусного маршрута, строительство дорог и объектов социальной инфраструктуры.

Для того, чтобы добраться до ближайшей остановки местные вынуждены идти пешком около километра. В микрорайон пока что ведет одна основная дорога, да и та не в лучшем состоянии. В связи с этим было принято решение о запуске автобусного маршрута. С 22 октября будет курсировать автобус №91 «Майора Филиппова-Багратион» с промежуточной остановкой на «Госпитале». Как ранее сообщала «КП Владивосток», автобус поможет с комфортом добираться до нового ЖК «Изумрудный». Также для удобства пассажиров глава города поручил выделить средства для обустройства остановочного павильона.

Не менее важным вопросом считают жители и строительство школы и детского сада. Горожане уже неоднократно жаловались в администрацию города на отсутствие общеобразовательных учреждений.

– Мы сейчас определили участки и должны пройти большой путь. Проектирование, строительство нам только предстоит, но эта наша задача. Предварительно прорабатываем с застройщиком вопрос перепрофилирования первых этажей строящихся домов под социальные объекты. Такая практика у нас уже есть, – поделился глава города.

Константин Шестаков встретился с обеспокоенными жителями. Фото: Максим Долбнин/Администрация Владивостока.

На встрече были озвучены и сроки начала строительства первого участка дороги в направлении объездной трассы. Реализацию проекта планируется начать уже в следующем году. Предполагается, что это будет двухполосная дорога с пешеходными тротуарами и освещением.

Помимо новой дороги планируется расширить уже существующую и оптимизировать движение на особо сложных участках. Глава Владивостока поручил разработать проект планировки территории для реконструкции существующего перекрестка улиц Русская – Адмирала Горшкова – Бородинская для расширения проезжей части и организации разворотного кольца, а также строительства путепровода и эстакады от Майора Филипова в сторону Бородинской и Русской. Это поможет разгрузить район и минимизировать пробки.

На встрече с жителями также обсуждались вопросы подвоза детей в школу и неудовлетворительное качество воды. «КП-Владивосток» уже рассказывала, что из кранов новоселов периодически течет ржавый кипяток. В ближайшее время должен быть решен вопрос с перерасчетом за некачественные услуги водоснабжения.