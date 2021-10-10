Ничего святого. Загадочное ДТП с «Приусом» в Приморье снова оказалось в центре внимания

Фото уже обворованного автомобиля. Фото: www.instagram.com/dps.control__/

История с аварией, произошедшей в районе трассы Покровка – Уссурийск обрастает все новыми подробностями. Искореженный «Приус», оказавшийся в кювете, подвергся нападению мародеров. Неизвестные утащили из машины все, что могло представлять ценность, и сняли колеса. Подробности – в материале «Комсомолки».

Известно, что авария произошла примерно 5-6 октября 2021 года. Тогда пользователи «Инстаграм», где появилось видео с местра страшного ДТП, только предполагали, что могло произойти на дороге.

- Я проезжал мимо этого места, скорее всего, водитель ехал со стороны Покровки. Может он засмотрелся в телефон. От дороги нет развилки, это не первый человек, который попадает здесь в аварию, - рассказал житель Приморья.

Чуть позже полиция дала официальный комментарий по факту автодорожки. Сотрудники правоохранительных органов установили, что за рулем авто находился 32-летний парень. Двигался он со стороны Покровки в Уссурийск. По неизвестным пока причинам рулевой не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.

- В результате автоаварии водителя выбросило из салона автомашины, так как он был не пристегнут ремнем безопасности. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Фото: www.instagram.com/dps.control__/

Автомобиль выглядел жутко: груда искореженного металлолома, который не подлежит восстановлению. Казалось бы, что хуже уже быть не может. Дальнейшего развития событий не ожидал никто. Мародеры обокрали автомобиль, забрав все, что могло представлять ценность: телефон, планшет, кошелек и самое главное – видеорегистратор. Последний девайс, конечно, мог бы пролить свет на обстоятельства аварии, но увы. Кроме этого, неизвестные сняли и колеса с автомобиля.

Теперь в социальных сетях ищут очевидцев аварии. Или, может быть, тех, кто видел, как неизвестные обокрали авто. В комментариях появились люди, которые рассказали, что видели в эти дни на трассе Покровка – Уссурийск.

- Я ехала 6.10 в 14:00 из Покровки в сторону Уссурийска, машину эту видела, и около неё много было военных. И на дороге стояли они тоже. Соболезнования родным, - пишет девушка.

Что касаемо самого момента ДТП, есть неподтвержденная информация о том, что водитель несся по дороге значительно превышая скорость. Об этом писали пользователи одного из местных автомобильных пабликов.

- Писали люди в группе в какой-то, что пролетел перед ними, а когда уже две минуты спустя ехали, он ушагал с дороги и валялся там, тем более скорее всего это кувырки, а не удар. В принципе привлекали его часто по скорости, тоже писали ранее, не удивителен исход. Но жаль, - отписался один из комментаторов.

Фото: www.instagram.com/mark2_che/

Очевидцев аварии просят обращаться по следующим телефонам:

89841526402

89249427873

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