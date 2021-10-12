Из того, что было: во Владивостоке заметили религиозное строение из контейнеров

Культовое сооружение из морских контейнеров немало удивило горожан. Фото: instagram.com/patrokl.info

Появившееся на территории автопарковки на Сахалинской, 44, сооружение с куполом, по всей видимости, религиозного назначения, сделанное из контейнеров, немало удивило местных жителей.

«Тем временем на Сахалинской явлена новая веха православного строительства. Уникальная технология позволила слепить из четырех контейнеров, накрытых профнастилом, некое религиозное сооружение, которое на днях было увенчано куполом, но пока без креста», - пишет на своей странице в Instagram patrokl.info.

Сооружение появилось неподалеку от возвышенности, где располагается обелиск 19-ти морякам Сибирской флотилии, расстрелянным в октябре 1907 года у форта Линевича за участие в вооруженном бунте.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», летом этого года стало известно о планах Владивостокской епархии построить на возвышенности храм. Оказалось, что два года назад земельный участок неподалеку от монумента передали служителям культа в десятилетнее пользование.

Возможность возведения в этом месте культового сооружения разделила местных жителей на два лагеря – сторонников и противников.

Выступающие против появления религиозного строения указывали на то, что участок был передан епархии без согласования с местными жителями. Некоторые из них ранее выступали с инициативой создать в этом месте сквер и даже участвовали с этим проектом в городском конкурсе по благоустройству общественных пространств.

Сторонники появления храма указывали на то, что возможно и строительство храма с одновременным благоустройством прилегающей территории - одно другому не мешает.

В ходе нескольких сходов найти компромисс противникам и сторонникам появления культового сооружения не удалось.

Оперативного комментария от Владивостокской епархии о принадлежности и назначении сооружения получить не удалось. Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

Религиозное строение возникло прямо на территории автопарковки. Фото: instagram.com/patrokl.info

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