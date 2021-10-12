«Коронавирус всегда бьет по больному месту». Приморские эксперты рассказали, почему так важно вакцинироваться

Четвертая волна инфекции грозит краю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе состоялась пресс-конференция на тему актуальности вакцинации против коронавируса для людей старшей возрастной группы и людей с хроническими заболеваниями. Четвертая волна инфекции грозит Приморью и может принести неутешительные прогнозы, вплоть до карантина, если люди не будут соблюдать меры безопасности. Эксперты рассказали о том, что стоит делать, если человек заметил симптомы заболевания и как обезопасить себя и окружающих от угрозы.

Несмотря на то, что увеличивается количество пациентов возраста от 18 до 59 лет, для стационарной помощи все также остается актуальна госпитализация лиц старше 60-ти. Сейчас в больницы попадают люди старшего поколения не только с коронавирусной инфекцией, но это также люди с сопутствующей патологией. Это могут быть тяжелые случаи, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, так и осложнения после хирургических вмешательств, много пациентов с гипертонией и лишним весом. Диагнозы разные, но коронавирусная инфекция протекает сложно, она наносит урон организм, болезнь протекает в более тяжелой форме из-за чего идет обострение основных заболеваний, которые могут привести к неблагоприятному исходу.

Главный врач госпиталя ветеранов войн, главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Приморского края Ольга Агеева Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Госпитализация в стационаре лиц старше 60-ти лет это порядка 60% всех госпитализированных. В больницы попадает чаще все-таки более возрастная группа населения. Благоприятные исходы, те, которые мы видим в ходе работы, составляют 80%. Мы обращаем особое внимание на то, как же нам защитить наших пациентов, хочется отметить, что в период активной вакцинации в наш госпиталь поступило около 1,5 тысяч человек и из них вакцинированных двумя компонентами было только 39 человек. То есть это не более двух процентов пациентов, которые имели полную вакцинацию. Но стоит еще учесть и тот факт, что с момента второй прививки должно пройти 40 дней, чтобы у человека сформировался стойкий иммунитет, - рассказала главный врач госпиталя ветеранов войн, главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Приморского края Ольга Агеева.

Как правило, неблагоприятный исход после борьбы с болезнью, к сожалению, летальный, но это могут быть и осложнения: тромбозы, инфаркты и инсульты на фоне коронавирусной инфекции. Вирус развивается и теперь представляет угрозу для всех возрастов, особую группу составляют лица старше 60-ти лет. Главным образом из-за сопутствующих патологий, велик риск нежелательных реакций организма на вирусную инфекцию. Пациенты старшего поколения наблюдаются в амбулаторном звене. Это пациенты, у которых есть сложности с самостоятельным обращением в лечебное учреждение, им требуется вызов врача на дом. Для действующих лечебных центров это наносит урон, так как часть врачей в рабочую смену приходится отправлять на вызовы.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по терапии и общей врачебной практике Максим Кабалык Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Осложнения у пациентов разнообразные, главным образом это такие симптомы, как высыпание на коже, кишечные расстройства и декомпенсация заболеваний, которые уже были у человека. У нас, среди врачей, есть такое абсолютное мнение, коронавирус бьет по больному месту всегда. Все пациенты, которые перенесли болезнь, это выражение хорошо понимают. Наша задача на сегодня не допускать этих осложнений, надеемся в этом поможет всеобщая вакцинация, - поделился главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по терапии и общей врачебной практике Максим Кабалык.

Группа 60+ является самой уязвимой к болезни среди населения. Это тот процент людей, который при заражении, к сожалению, чаще всего не справляется с болезнью. Смертность при коронавирусной инфекции, к сожалению, четко связана с возрастом. Чем старше человек, тем выше риск неблагоприятного исхода при заболевании.

Главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» Елена Новицкая. Фото: предоставлено пресс-службой учреждения

- Лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями подлежат вакцинации в приоритетном порядке, так как являются самой уязвимой категорией граждан. Вакцинация этой группы людей снизит риск осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией. Вакцина не предотвращает заражение при встрече с инфекцией, но способствует протеканию заболевания в легкой форме, снижая риск смерти в том числе от прогрессирования хронических заболеваний на фоне инфекционного процесса, - сообщает Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4».

Сейчас привито около трети населения, в том числе и старшего поколения. Это показывает, что такие сопутствующие заболевания пожилого человека, как сахарный диабет или гипертоническая болезнь не являются противопоказанием к вакцинации.

Начальник отдела организации медпомощи министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Если у пациента имеется патология, риск тяжелых и неблагоприятных осложнений значительно увеличивается. И только вакцинация и санитарные меры могут защитить человека от неблагоприятного исхода, - рассказала начальник отдела организации медпомощи министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка.

Врачи в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы также напомнили, что между вакцинацией от гриппа и от ковида должны быть интервалы, как минимум месяц. На данный момент в Приморском крае вакцинировано больше 400 тысяч человек, врачи уверяют, что этого недостаточно. Для того, чтобы снизить поток заболевших, минздрав озвучил план на 1 200 000 взрослого населения. Только в этом случае цепочку заражений можно будет прервать.

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