Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток12 октября 2021 9:30

«Коронавирус всегда бьет по больному месту». Приморские эксперты рассказали, почему так важно вакцинироваться

Старшее поколение остается наиболее подверженным риску заболевания
Екатерина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Четвертая волна инфекции грозит краю

Четвертая волна инфекции грозит краю

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе состоялась пресс-конференция на тему актуальности вакцинации против коронавируса для людей старшей возрастной группы и людей с хроническими заболеваниями. Четвертая волна инфекции грозит Приморью и может принести неутешительные прогнозы, вплоть до карантина, если люди не будут соблюдать меры безопасности. Эксперты рассказали о том, что стоит делать, если человек заметил симптомы заболевания и как обезопасить себя и окружающих от угрозы.

Несмотря на то, что увеличивается количество пациентов возраста от 18 до 59 лет, для стационарной помощи все также остается актуальна госпитализация лиц старше 60-ти. Сейчас в больницы попадают люди старшего поколения не только с коронавирусной инфекцией, но это также люди с сопутствующей патологией. Это могут быть тяжелые случаи, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, так и осложнения после хирургических вмешательств, много пациентов с гипертонией и лишним весом. Диагнозы разные, но коронавирусная инфекция протекает сложно, она наносит урон организм, болезнь протекает в более тяжелой форме из-за чего идет обострение основных заболеваний, которые могут привести к неблагоприятному исходу.

Главный врач госпиталя ветеранов войн, главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Приморского края Ольга Агеева

Главный врач госпиталя ветеранов войн, главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Приморского края Ольга Агеева

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Госпитализация в стационаре лиц старше 60-ти лет это порядка 60% всех госпитализированных. В больницы попадает чаще все-таки более возрастная группа населения. Благоприятные исходы, те, которые мы видим в ходе работы, составляют 80%. Мы обращаем особое внимание на то, как же нам защитить наших пациентов, хочется отметить, что в период активной вакцинации в наш госпиталь поступило около 1,5 тысяч человек и из них вакцинированных двумя компонентами было только 39 человек. То есть это не более двух процентов пациентов, которые имели полную вакцинацию. Но стоит еще учесть и тот факт, что с момента второй прививки должно пройти 40 дней, чтобы у человека сформировался стойкий иммунитет, - рассказала главный врач госпиталя ветеранов войн, главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Приморского края Ольга Агеева.

Как правило, неблагоприятный исход после борьбы с болезнью, к сожалению, летальный, но это могут быть и осложнения: тромбозы, инфаркты и инсульты на фоне коронавирусной инфекции. Вирус развивается и теперь представляет угрозу для всех возрастов, особую группу составляют лица старше 60-ти лет. Главным образом из-за сопутствующих патологий, велик риск нежелательных реакций организма на вирусную инфекцию. Пациенты старшего поколения наблюдаются в амбулаторном звене. Это пациенты, у которых есть сложности с самостоятельным обращением в лечебное учреждение, им требуется вызов врача на дом. Для действующих лечебных центров это наносит урон, так как часть врачей в рабочую смену приходится отправлять на вызовы.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по терапии и общей врачебной практике Максим Кабалык

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по терапии и общей врачебной практике Максим Кабалык

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Осложнения у пациентов разнообразные, главным образом это такие симптомы, как высыпание на коже, кишечные расстройства и декомпенсация заболеваний, которые уже были у человека. У нас, среди врачей, есть такое абсолютное мнение, коронавирус бьет по больному месту всегда. Все пациенты, которые перенесли болезнь, это выражение хорошо понимают. Наша задача на сегодня не допускать этих осложнений, надеемся в этом поможет всеобщая вакцинация, - поделился главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по терапии и общей врачебной практике Максим Кабалык.

Группа 60+ является самой уязвимой к болезни среди населения. Это тот процент людей, который при заражении, к сожалению, чаще всего не справляется с болезнью. Смертность при коронавирусной инфекции, к сожалению, четко связана с возрастом. Чем старше человек, тем выше риск неблагоприятного исхода при заболевании.

Главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» Елена Новицкая. Фото: предоставлено пресс-службой учреждения

Главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» Елена Новицкая. Фото: предоставлено пресс-службой учреждения

- Лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями подлежат вакцинации в приоритетном порядке, так как являются самой уязвимой категорией граждан. Вакцинация этой группы людей снизит риск осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией. Вакцина не предотвращает заражение при встрече с инфекцией, но способствует протеканию заболевания в легкой форме, снижая риск смерти в том числе от прогрессирования хронических заболеваний на фоне инфекционного процесса, - сообщает Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4».

Сейчас привито около трети населения, в том числе и старшего поколения. Это показывает, что такие сопутствующие заболевания пожилого человека, как сахарный диабет или гипертоническая болезнь не являются противопоказанием к вакцинации.

Начальник отдела организации медпомощи министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка

Начальник отдела организации медпомощи министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Если у пациента имеется патология, риск тяжелых и неблагоприятных осложнений значительно увеличивается. И только вакцинация и санитарные меры могут защитить человека от неблагоприятного исхода, - рассказала начальник отдела организации медпомощи министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка.

Врачи в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы также напомнили, что между вакцинацией от гриппа и от ковида должны быть интервалы, как минимум месяц. На данный момент в Приморском крае вакцинировано больше 400 тысяч человек, врачи уверяют, что этого недостаточно. Для того, чтобы снизить поток заболевших, минздрав озвучил план на 1 200 000 взрослого населения. Только в этом случае цепочку заражений можно будет прервать.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

Общество: ВОПРОС ДНЯ