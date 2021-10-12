Двое в ловушке, не считая собаки: река Стеклянуха застала молодую семью из Приморья врасплох

Вода вышла из берегов и отрезала туристов от цивилизации. Фото: instagram.com/dpscontrol

Молодая семейная пара вместе со своим маламутом по кличке Кела отправились на внедорожнике Suzuki Jimny на речку Стеклянуха. Павел Боярчук и его жена Полина в походы ходят часто, но в этот раз путешествие не задалось. Они собрались в новую поездку в солнечную субботу, 9 октября, но уже на следующий день погода изменилась кардинально – полил дождь, поднялся ветер, и река с невероятной скоростью вышла из берегов, отрезав опытных туристов от цивилизации. Вечером их ждали дома, но вместо совместного ужина пришлось звонить спасателям. Корреспондент «КП – Владивосток» разбирался в истории.

УПУЩЕННЫЙ МОМЕНТ

Река Стеклянуха отличается коварством во время непогоды, поэтому водоем славится новостями о происшествиях. В 2018 году в лесу возле Стеклянухи заблудилась семья с двухлетним ребенком, а в мае этого года водах реки потонули джип и микроавтобус рыбаков. Вот и октябрь в этот раз не стал исключением. Река «словила» двух туристов и их пса. Мама пропавшей женщины Елена Чернякова забила тревогу, когда дети не приехали на ужин. Дозвониться до них тоже не получилось – абоненты были недоступны. Пришлось Елене срочно обращаться в поисковые отряды и спасателям.

К понедельнику Павел и Полина домой так и не вернулись, однако в ночь с 11 на 12 октября, когда непогода уже утихла, пару нашел один из поисковых отрядов. Путешественникам и их собаке помогли добраться до дома, сейчас их состояние в норме.

Как оказалось, что семью Боярчук предупредили в воскресенье в пять утра, что нужно быстро собираться и уезжать, пока реку еще можно было перейти, но туристы не стали бросать свои вещи, и момент был упущен.

КВАДРАТ ПОИСКА

Сейчас мама Полины присматривает GPS-навигаторы – такая вещь обязательно должна быть у туристов, чтобы в любой непредвиденной ситуации их можно было оперативно найти. А пока гаджеты не куплены, Елена в разговоре с корреспондентом редакции вспоминает, как проходили поиски.

– Полиция среагировала быстро, дала объявление в «ПримПоиске». Быстро подключился следователь Шкотовского района. Многие люди не остались равнодушны и тоже пришли на помощь. Как оказалось, у нас в Приморье много подготовленных людей, специальной техники. Осталась гордость за приморцев, за это единение. Про МЧС хочу сказать, что они сразу заявили «дайте нам квадрат поиска», то есть они не суетились и не собирались, по-моему, раньше, чем на третьи сутки выезжать, - поделилась собеседница.

Журналист обратился в пресс-службу МЧС, официальный представитель ведомства заявил, что спасатели приступают к поискам сразу после официального обращения родственников или сотрудников полиции.

– У нас есть мониторинг СМИ. Мы делаем соответствующие запросы, понимаем, что кто-то кого-то ищет, и выдвигаемся. Также мы тесно работаем с волонтерами, различными организациями. Нет никаких сложностей, достаточно просто позвонить и сообщить о случае. В первую очередь полиции, после продублировать спасателям, - рассказали в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.

СПРАВОЧНО

Распространенное мнение о том, что пропавших начинают искать только спустя три дня ложно. В 2013 году приказ главы МВД Владимира Колокольцева обязал сотрудников полиции быстро реагировать на заявления о пропаже человека и незамедлительно их регистрировать.

Более того, в июне этого года Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности. Согласно новым нормам, правоохранительные органы смогут получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска, не дожидаясь решения суда. Раньше эти данные предоставлялись только по санкции суда, ждать которой можно было целый месяц.

В то же время у ПСО доступа к информации о данных геолокации телефонов пропавших нет – они могут лишь получить их от сотрудников полиции в рамках совместной работы на поиске.

Кстати, и волонтеры уже не раз доказали свою результативность и давно стали обязательными участниками поисковых операций. Сегодня их статус закреплен законодательно. Правовой основой деятельности добровольцев-волонтеров при поиске пропавших служит статья 9 Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Также существует сводный документ СК, МВД и МЧС под названием «Алгоритм взаимодействия государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев при организации и осуществлении розыска без вести пропавших граждан, в том числе несовершеннолетних». Он более детально обозначает возможность использования отрядов волонтеров в спасательных операциях, но при этом локализует взаимодействие лишь в рамках технических поисковых мероприятий, например, при прочесывании местности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03