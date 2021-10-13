Застройка острова Елены: как купить половину острова, почему нельзя было голосовать всем, и что будет с культурным наследием?

Проект застройки обещает создать рай на острове. Фото: предоставлено Кириллом Солгаловым.

Недавно «Комсомолка» подробно писала о планах застройки острова Елены. Автор проекта Кирилл Солгалов рассказывал редакции, что уникальный проект может стать примером будущего Владивостока. Мини-город вобрал в себя современные урбанистические веяния: экологичность, комфортность, доступность. Команда архитекторов уделила внимание деталям, все в проекте выглядит органично: этажность по склону холма, подобранные дендрологами растения, пешеходные линии через весь микрорайон до морского берега. А предполагаемое проектом строительство застройщиком моста через Канал, который соединит мини-город с островом Русский, (то есть даст возможность всем владивостокцам посещать благоустроенные в рамках проекта пространства и памятники военной истории), и вовсе должно было стать весомейшим аргументом в пользу застройки. Но, как оказалось, недовольных хватает.

Не дали права голоса!

Но не все владивостокцы одобрили будущую застройку острова. По крайней мере, те, кто проявил интерес к процедуре общественных обсуждений проекта на сайте городской администрации. Из 29 поступивших обращений граждан 15 не были учтены, и те, чьи пожелания и предложения оказались невостребованными выразили недовольство этим фактом в соцсетях. Формально слушания прошли в соответствии с законом, а мнения 15 граждан были не приняты во внимание на законных основаниях – согласно городского постановления о порядке проведении общественных слушаний и статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, право вносить предложения и замечания имеют только граждане, постоянно проживающие на территории, затрагиваемой проектом, а также собственники участков и объектов капитального строительства в ее пределах.

Разрушат историю?!

Другим источником негатива в соцсетях стало мнение, что застройка навредит объектам культурного наследия на острове. Горожане опасаются, что созданная в рамках проекта транспортная инфраструктура откроет доступ к расположенным на острове объектам военной истории толпам туристов со всеми негативными последствиями.

Директор музея-заповедника «Владивостокская крепость» Виктор Шалай отмечает, что на данный момент для объектов культурного наследия на острове ситуация складывается наиболее благоприятно, но риски все равно сохраняются. Поэтому сотрудники музея-заповедника стараются держать руку на пульсе и действовать в рамках своих полномочий.

- На острове Елены есть около десяти выявленных объектов культурного наследия. Есть еще несколько объектов, которые обладают признаками культурного наследия. Большинство из них находится за периметром участка, который предполагается к застройке. Сейчас музей-заповедник занят разработкой, экспертизой и утверждением плана объединенных зон охраны на объекты культурного наследия, которые четко будут регламентировать объемы строительства и этажность. Мы находимся в сотрудничестве и диалоге с администрацией города Владивостока и представителем компании-застройщика, - рассказал Виктор Шалай.

К слову, объектам военной истории в планах застройщика тоже нашлось место – запланировано восстановление двух таких объектов - старого здания штаба и остова казармы. Они не внесены в реестр культурного наследия, и по закону их можно даже снести, но вместо этого их органично интегрируют в микрорайон.

Команда архитекторов планирует строительство максимум шестиэтажных зданий, чтобы сохранить вид на море изо всех окон мини-города. Фото: предоставлено Кириллом Солгаловым.

Опять Москва?!

Грядущая грандиозная стройка на Елене напомнила владивостокцам и о другом злободневном вопросе: людей удивило, как так легко московская компания приобрела в частную собственность половину бывшего военного острова? При этом местные жители уверяют, что годами не могут приватизировать небольшие наделы на соседнем Русском острове с теми же самыми проблемами.

На вид все просто, да и с документами проблем нет: Министерство обороны провело аукцион по продаже неиспользуемого военного имущества на острове, на нем часть острова и приобрели. Известно, что среди учредителей компании-победителя есть выходцы из Приморья. Большим деньгам - большая дорога. Однако проблема обычных островитян остается открытой.

В качестве примера приведем обращение от Нины Антошиной 1937 года рождения. Ниже прямой текст письма.

«В 1954 году мы переехали из Краснодара во Владивосток. Отец и мать служили в воинской части «Школа оружия» на Русском острове. Там же родители получили от части жилье по месту работы - небольшой дом с участком в 19 соток в поселке Поспелово (сейчас адрес: г. Владивосток, остров Русский, мыс Поспелова, ул. Лесная, д. 4).

В 90-е годы части расформировали, а казармы разнесли на кирпичи. Часть своих владений военные отдали городу. Тогда у моих родителей возникла проблема: а как приватизировать землю под домом? Сейчас их уже нет, и 15 лет этим вопросом занимаюсь я. Сам-то дом в собственности, но землю под ним, а также весь участок, не оформить.

Военные сказали «забирайте», но город решил не отдавать. По бумагам чиновников на территории могут строиться только многоэтажки. А таких частных домов на нашей улице девять. И у всех одна проблема. Третье поколение жильцов не знает как землю в собственность перевести. Даже Минобороны дало согласие. А местная власть приняла «правила землепользования и застройки» без учета того, что там уже десятки лет живут люди. И ведь ни одной проверки на месте, никакой инспекции. Все решали где-то в кабинетах.

Может землю уже и продали, и действительно скоро на месте дома моей семьи появятся многоэтажные пентхаусы, кто знает, но по совести правильно сделать иначе - отдать людям, которые прожили здесь всю жизнь, то, что им принадлежит. Лично мне очень хотелось бы что-то оставить после себя своим детям и внукам. Не зря же вся жизнь и столько труда были потрачены не одним поколением моей семьи во благо Приморского края и Вооруженных сил России».

Получается, кому-то половину острова, а кто-то и землю под собой не может оформить, даже прожив на ней десятки лет. Удивительна жизнь на Русском! Да и кто бы не мечтал о своем домике на острове?

Редакция «Комсомолки» продолжит следить за новостями о проекте застройки острова Елены и постарается узнать, как обстоят дела с приватизацией земель у жителей улицы Лесная поселка Поспелово.

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