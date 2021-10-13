Штрафы теперь посыпятся? Новый знак «Фотовидеофиксация» появился на трассах Приморья

Старые таблички пока не демонтируют. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Особо внимательные водители заметили, что на трассах Приморья устанавливают новые знаки знаки 6.22 «Фотовидеофиксация», взамен старых 8.23, которые утратили силу. Суть осталась та же - табличка предупреждает, что впереди камера, но теперь под знаком не будет обозначения расстояния до радара. Приморские водители переживают, что от штрафов не будет отбоя.

Как рассказал начальник отдела информационно-технического обеспечения КГКУ «Примгосавтонадзор» Андрей Алябин, новые знаки уже установлены в крупных городах Приморья: во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Находке.

- Старые знаки остались, закон не говорит, что их необходимо обязательно демонтировать. На штрафы и движение новые знаки не повлияли, потому что у нас комплексы (радары - прим. ред.) тоже где стояли, там и стоят, - прокомментировал специалист в разговоре с журналистом «КП-Владивосток».

Ранее издание сообщало, что с 1 марта правительство России регламентировано введение на дорогах нового знака 6.22 «Фотовидеофиксация». Главным отличием его от предшественников стали требования по установке. Если вне населенных пунктов кардинальных перемен не произошло – информационными табличками будут оборудованы места за 150-300 метров до начала зоны контроля, то в городах, деревнях и селах водителей ждет сюрприз. Согласно изменения в ПДД, достаточно просто установить знак о фиксации нарушений перед въездом в населенный пункт.

Использование дополнительных табличек зависит от аварийности участка и других дорожных факторов. Фото: "КП" Архив

Стоит отметить, что старые знаки об установке камер фиксации нарушений утратили силу 1 сентября 2021. В отличие от черно-белых прямоугольных табличек, которые еще используются сейчас, новый знак сделали крупнее. Он стал квадратным, а изображение видеокамеры на нем выделили голубым фоном.

В ГИБДД пояснили, что знак 6.22 ввели, чтобы исключить массовое применение табличек 8.23, которые загромождали улично-дорожную сеть.

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