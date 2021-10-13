Расследование трагедии 30-летней давности дало результат: в Приморье нашли могилы семьи, погибшей при падении вертолета на авто

У Александра и Галины Мельник было два сына. Фото: общественная организация "АвиаПоиск"

Общественная организация «АвиаПоиск ДФО» выяснила место захоронения погибшей в аварии семьи Мельник. Участники организации не только нашли могилу, но и связались с родными погибшего Александра Мельника, его одноклассниками и военными, которые участвовали в захоронении семьи. Жизнь семьи Мельник трагично оборвалась тридцать лет назад: на автомобиль с четырьмя людьми, включая совсем маленьких детей, упал самолет.

Могилу обнаружили почти в конце Морского кладбища - на пятом участке, у оврага ручья. Как оказалось, она не в лучшем состоянии. Надгробие и плиты не менялись уже несколько лет, от старости выцвели фотографии и буквы. Но это не мешает увидеть лица погибшей семьи. Александру Мельник на момент смерти было 37 лет, Галине - 40, старшему Ярославу - 8, и младшему Александру - 7 лет.

Более тридцати лет назад вертолет Ка-27 ВВС Тихоокеанского флота упал на «Москвич-412». В машине находилась семья Мельник, которая погибла при столкновении. В начале частники «АвиаПоиск ДФО» установили личности погибших и выяснили, где они похоронены. Но найти точное место захоронения не удавалось. Спустя двое суток могилы были найдены. Информация об этом тут же попала на аккаунт организации.

В комментариях люди удивляются, почему могилы в плачевном состоянии, если нашли и родственников, и одноклассников погибших. Приморцы также готовы помочь деньгами на помощь в реконструкции захоронения.

В скором времени «АвиаПоиск ДФО» планирует организовать сбор средств. Вместе с этим организация подготавливает обращения в администрацию Владивостока, чтобы согласовать места для установки памятного знака на месте столкновения «Москвича» с вертолетом Ка-27 ВВС.

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