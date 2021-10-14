Малиновый рассвет раскрасил берег Владивостока яркими цветами

Сочное утро 14 октября. Фото: Игорь БЕССАРАБ

Утро четверга порадовало любителей ранних прогулок невероятно насыщенным и красочным рассветом во Владивостоке. Город окрасился в оранжевые и малиновые краски, а в небе над морем даже появилась розовая радуга. Сочные пейзажи бухты Федорова заснял известный фотограф из Приморья Игорь Бессараб – мэтр парусной съемки.

– Мучимый джетлагом и гуляя по берегу, внезапно показали красивое и, ни с того ни с сего, кусок радуги. Авансом, наверное, – фотограф сопроводил серию кадров такой подписью.

На снимках виден пляж МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, кусочек яхт-клуба «Семь футов» и новые жилые комплексы.

Вскоре яркие краски исчезли с неба, а их место заняли серые облака. Кстати, ожидается, что Приморский край 14 октября вновь окажется под властью осадков.

Получилось очень доброе утро. Фото: Игорь БЕССАРАБ

Фотограф застал рассвет в районе бухты Федорова. Фото: Игорь БЕССАРАБ

Совсем внезапно показалась радуга. Фото: Игорь БЕССАРАБ

На снимках – один из самых красивых районов Владивостока. Фото: Игорь БЕССАРАБ

ПО ТЕМЕ

Осадки вновь атакуют Приморье в четверг, 14 октября

В придачу край накроет облачность, предрекают сильный юго-западный ветер (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03