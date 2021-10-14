Краба морят на границе: приморские поставщики живого деликатеса пожаловались на огромные очереди в пункте пропуска Краскино

Экпортируемые из Приморья живые крабы гибнут из-за очередей на госгранице Фото: Александр ГЛУЗ

Не успела утихнуть громкая история с задержанием в Приморье ОПГ, члены которой, по версии следствия, искусственно создавали очереди на погранпереходах и требовали с водителей фур мзду за проезд, как на кордонах страны снова наметился скандал. Тревогу забили поставщики живого краба в Поднебесную, которые из-за огромных очередей в пункте пропуска Краскино, теряют от 20 до 30% товара. Существенная часть ценных членистоногих просто не доживают до момента пересечения границы, которого в пиковые моменты приходится ждать 8-10 суток. О проблеме «КП-Владивосток» поведал председатель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

По его словам, проблема с пересечением границы грузовиками с живым камчатским крабом обострилась на пограничном переходе «Краскино-Хуньчунь» в начале октября. По состоянию на 11 октября там скопилось более 150 фур с морепродуктом.

- Проблема связана с низкой пропускной способностью краскинского погранперехода, долгим оформлением грузов пограничными и таможенными органами. Сейчас пиковый период - крабовая путина в разгаре, во Владивостоке с 25 сентября по 10 октября выгрузилось около 20 судов, это около тысячи тонн живого краба, значительная часть которого предназначена для экспорта в Китай. И погранпереход не справляется с потоком - сейчас для пересечения госграницы водителю приходится ждать от восьми до 10 суток, что совершенно неприемлемо при перевозке живого краба. В результате столь долгого простоя гибнет от 20 до 30 процентов ценного товара, - рассказал Дупляков.

По его словам, членистоногие легко могут переносить транспортировку в специализированных акваконтейнерах длительностью до трех суток, но восемь суток в закрытом пространстве для многих из них заканчивается фатально. В результате импортер недополучает товар, что в будущем может негативно отразиться на контрактах с приморскими поставщиками и доверию к ним, добавляет председатель АДК.

- Несмотря на то, что камчатский краб существо очень живучее, и в нормальных условиях его отход не превышает одного процента, в таких условиях потери просто огромные. Перевозчики прибегают к разным ухищрениям, чтобы сохранить товар – грузят в акваконтейнер три с половиной тонны вместе пяти, добавляют лед, усиливают аэрацию, но это мало помогает. Проблема требует системного решения, - отметил Александр Дупляков.

Крабодобытчики уже обратились с просьбой решить проблему к руководству таможни и пограничных органов, а также в правительство Приморского края. В ассоциации прогнозируют, что аналогичные проблемы с очередями на краскинском погранпереходе могут снова обостриться в середине ноября и в декабре-январе, когда крабовая путина выйдет на пик и поставки за границу существенно возрастут.

Облегчить ситуацию, по мнению Ассоциации, могло бы увеличение режима работы перехода с 8:00 до 21:00 и нормативное оформление одной фуры не более 15 минут.

Огромные очереди на погранпереходах далеко не новость для Приморья, и периодически эта проблема серьезно обостряется, вызывая бурное недовольство транспортников, перевозящих экспортные товары. Немало копий сломано в попытках найти решение заторов на границе приморскими властями, но, как правило, каждый раз все возвращается на круги своя, и водители снова жалуются на медлительную работу пограничных и таможенных органов, а также цветущие махровым цветом «схемы» по быстрому оформлению для тех, кто даст кому надо.

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