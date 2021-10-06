В Приморье ОПГ требовала «за проезд» у водителей фур, угрожая насилием

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пограничном и Хасанском районах Приморья пресечена деятельность преступной группы. Злоумышленники требовали «за проезд» у водителей фур – причем, от 100 до 200 тысяч с машины. В случае отказа члены ОПГ угрожали мордобоем.

Видео эпизода вымогательства оказалось в социальных сетях.

По информации УМВД России Приморья, члены ОПГ искусственно создавали очередь и вымогали у водителей фур деньги за возможность подъехать к автомобильным пунктам пропуска "Краскино" и "Пограничный" и пересечь государственную границу.

Сейчас проводятся обыски и следственные действия преступлений в Уссурийске, Пограничном, Краскино.

Лидеры преступной группировки занимались координацией преступной деятельности и распределяли доходы, полученные в результате преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 (вымогательство) УК РФ. Пострадавших просят обратиться в краевое УМВД.

Ранее «КП-Владивосток» писала, что правительство Приморского края старается разгрузить приграничные с Китаем территории, на которых скопились масштабные очереди из фур. В Поднебесную ужесточили профилактические меры для вьезда в прошлом году. Тогда некоторым удавалось проехать «по блату».

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