Лошадь, которую хотели пустить на колбасу, теперь ходит на SPA-процедуры во Владивостоке

У Оксаны получилось найти конюшню во Владивостоке, куда готовы принять лошадь. Фото: Предоставлено "КП-Владивосток" нынешней владелицей лошади

Жизнь лошади Сони буквально висела на волоске. Если бы о ней вовремя не узнала москвичка Оксана Критикова, которая приехала отдыхать с семьей на базу, где содержалось животное, то кобылу скорее всего просто отправили бы на колбасу. Женщина без промедлений принялась за операцию по спасению. В своих социальных сетях она рассказала людям о том, что может случиться с лошадью, если не найти, куда ее пристроить.

Оксана договорилась с хозяевами Сони, что она с сестрой выкупит у них лошадь за ту же сумму, что они заплатили два года назад - 70 тысяч рублей, а также оплатит переезд животного во Владивосток. Но нужно было собрать средства, чтобы содержать животное в новом доме, одна бы женщина не справилась. Нашлись добрые люди, и в начале октября лошадь, покрытая попоной, отправилась в специализированном фургоне в путь длиной в 500 км - от подножия хребта Сихоте-Алиня, где она прожила 3 года, в конюшню города Владивостока. Кстати, теперь Соня носит фамилию своей спасительницы.

- Похоже, что наша семья по количеству и разнообразию усыновленных животных уже очень близка к модели "Бременские музыканты». Начиная с 1 октября 2021 года Соня носит фамилию Критикова официально - подписан договор купли-продажи и акт передачи, - делится с подписчиками Оксана.

Пока что животное чувствует себя на новом месте среди других лошадей неуверенно, но все-таки понемногу с ними общается. Соня уже даже успела побывать на своих первых бьюти-процедурах. Ей почистили копыта, распутали гриву и хвост и провели сеанс груминга. Так что, можно сказать, что у нее был целый сеанс SPA-ухода. У лошади уже даже стало складываться собственное приданое в виде ветеринарного паспорта, личной щетки, скребницы и массажной расчески для гривы и хвоста. Также у Сони теперь есть недоуздка, корда для предстоящего обучения и гималайская соль.

Личные вещи Сони. Фото: Предоставлено "КП-Владивосток" нынешней владелицей лошади

- Занятия еще не начинались, некоторое время Соня была на карантине, чтобы не создавать опасности для других лошадей и себя - у нее не было ветпаспорта и ни одной прививки от опасных заболеваний. Кроме того, Соне нужно привыкнуть к новому месту и новым людям, чтобы снять стресс. Тем более, что когда-то ее пытались поставить под седло побоями, а у лошадей хорошая память. И нужды торопиться с обучением нет - новых хозяев начну ей искать к лету. За месяц, если она начнет доверять людям, ее под седло поставят. Пока провели первый ветеринарный осмотр и первые процедуры, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Оксана.

Все еще открыт сбор средств для содержания Сони в новой конюшне. Перевести деньги можно на карту 4279 3806 2775 6200 с пометкой "благотворительная помощь для Сони". О том, как проходит адаптация животного в новом месте можно узнать в фейсбуке Оксаны.

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