В Находке подростки обнаружили человеческие кости в ржавой бочке

Жуткую находку сделали подростки, которые гуляли по лесу. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Ржавую бочку «с сюрпризом» обнаружили подростки в лесу Находки. Мальчики хотели сдать ее на металлолом, вот только содержимое тары помешало им подзаработать – внутри лежали человеческие кости. «КП – Владивосток» выяснила подробности инцидента, отдающего криминалом.

В понедельник, 11 октября, ребята решили погулять по лесу, который расположен в черте города. Через некоторое время подростки нашли ржавую бочку и захотели выручить с ее сдачи на металл немного денег. Однако заглянув внутрь, вместо грязи и мусора они нашли человеческие кости.

Школьники не растерялись и позвонили в правоохранительные органы. На место сразу же приехали следователи и полицейские.

– В ходе осмотра места происшествия в бочке обнаружены останки человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), – рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Существует предположение, что труп пролежал в бочке от пяти до десяти лет, и это действительно может быть так. Известно, что в гробу или грунтовой могиле человеческое тело минерализуется в течение 10-30 лет, продолжительность процесса зависит от климатических и почвенных условий региона. В то же время скелетирование трупа, находящегося в земле, наступает гораздо раньше – примерно за 2-4 года. И все же правду поможет установить ряд экспертиз. Специалисты уже выясняют детали происшествия, в том числе и личность погибшего человека.

Жители Приморья в один голос заявляют о наследии криминальных 90-х, вспоминают о различных громких убийствах и тихих исчезновениях людей.

Напомним, в начале лета 2021 года жители Фокино обнаружили мумифицированный труп мужчины, который долгое время пролежал в квартире. Предположительно, находился он там с зимы. Не исключено, что из-за привычного беспорядка «чудильника», люди не обращали внимания на зловонный запах в коридоре. Делом занялся Следственный комитет Приморья.

Школьники не растерялись и обратились в правоохранительные органы. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

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