С трупом по соседству: в Приморье жильцы «чудильника» с зимы игнорировали зловонный запах

Трагедия разыгралась в одной из многоэтажек Фокино. Фото:www.google.com/maps.

В приморском городе Фокино обнаружили труп мужчины, который долгое время пролежал в квартире. Как отмечают местные жители, своего соседа они не видели с зимы. Страшную находку горожане сделали лишь 9 июня.

Как выяснил корреспондент «КП-Владивосток», 37-летний мужчина жил на Усатого, 17. В Фокино эти дома принято называть «чудильниками», во Владивостоке они больше известны как «гостинки». Стоит отметить, что контингент в подобных многоэтажках разношерстный, от обычных работяг, проживающих с семьями, до любителей спиртного и наркоманов, которых, к сожалению, здесь обычно много. Также хватает квартирантов, снимающих небольшие жилплощади за приемлемую цену. Словом, половина соседей друг друга и знать не знают, а в самих домах часто царит хаос и антисанитария.

Не исключено, что именно из-за привычного беспорядка, люди не обращали внимания на зловонный запах в коридоре. Судя по всему, лишь при жаре около +30°C, которая держится в Приморье несколько дней, терпеть зловония стало невыносимо. Сколько именно человек пролежал в квартире и от чего скончался, предстоит выяснить специалистам. В пресс-службе следственного управления Следственного комитета Приморья журналисту «Комсомолки» подтвердили, что по факту обнаружения тела сейчас проводится проверка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14