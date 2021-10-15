Профессор Роман Силантьев: «Мы наблюдаем рассвет медицинской конспирологии. Она ответственна примерно за треть жертв от коронавируса»

Ученый опроверг мифы о COVI-19. Фото: linguanet.ru

Приморский край готовится к четвертой волне коронавируса, избежать которой, по всем прогнозам экспертов, не удастся. Поставить серьезный заслон эпидемии могли бы прививки, и в регионе есть и вакцина, и удобные пункты вакцинации, но, по официальным данным, воспользовались возможностью на сегодняшний день лишь чуть больше 440 тысяч приморцев, то есть около четверти населения региона. До заветных 60% вакцинированных и коллективного иммунитета пока далеко.

Тем временем, каждый день в крае только заболевает больше 200 человек. Каждый день! Переболевших официально уже 65 тысяч, многим теперь нужно длительное восстановление. А вот 1200 пациентов болезнь не перенесли и скончались, только официально. И это четвертая волна еще не началась.

Вместо снятия старых ограничений в регионе приходится вводить новые, внедрять QR-коды. С 15 ноября их нужно будет предъявлять в помещениях, где юридические лица осуществляют свою деятельность. Власти и медицинское сообщество ведут большую просветительскую работу, объясняя, почему вакцинация спасает жизнь. Но несмотря на это все время находятся те, кто против. Причем, их голоса слышны, даже при отсутствии аргументов. Почему так происходит, об этом, по просьбе правительства Приморского края, рассказал профессор Московского государственного лингвистического университета, руководитель лаборатории деструктологии, доктор исторических наук Роман Силантьев.

- Откуда берутся мифы, связанные с вакцинацией от коронавируса?

- Вопрос мифов, которые формируются вокруг темы пандемии коронавирусной инфекции, имеет несколько сторон: как медицинскую, так и деструктологическую. Последний аспект – конспирологический, эта сфера, которая отсылает к религиозной и оккультной составляющей. Именно так формируются мифы, подрывающие доверие не только к государству, но и к медицине. Наука деструктология как раз занимается изучением этих явлений, поскольку они нередко имеют очень вредоносный характер. Есть безвредные конспирологические мифы – например, что земля плоская. Погибших на этой почве нет, с плоской земли никто не упал. Более вредоносные мифы касаются истории и лингвистики, они вредят науке, но к гибели людей не приводят. Но, к сожалению, значительную часть конспирологии составляют как раз медицинские мифы, разного рода технофобии, боязни лекарственных препаратов, которые приводят к серьезным последствиям.

- Это новое для мира явление?

- Движение тех, кто поддерживает миф о разрушительных свойствах вакцины, так называемых «антипрививочников», было и раньше. Однако именно в пандемию COVID-19 это деструктивное движение приобрело новый виток развития. За последнее время в нашей стране, близлежащих нам государствах, резко сократилось количество родителей, которые ставят своим детям необходимые прививки. От этого начали возвращаться, казалось бы, забытые болезни, повысилась детская смертность. Но до начала пандемии это не имело такого катастрофического характера. Сейчас же мы наблюдаем рассвет медицинской конспирологии, которая, по моим подсчетам, ответственна за треть жертв от коронавируса. При том, что мы в настоящий момент имеем около 400 тысяч человек избыточной смертности, 200 тысяч из которых погибли непосредственно от COVID. Можно сказать, что около 100 тысяч ушли из жизни именно из-за такой пропаганды, что ежедневно у нас по стране, суммарно, вымирает целый поселок – почти тысяча человек. И в такой ситуации любые истории о том, что эта болезнь якобы вымышленная, а вакцины вредны – это просто определенная разновидность террористической деятельности. Потому что за последние 30 лет террористы убили гораздо меньше людей, чем за эти полтора года пропагандисты этих конспирологических теорий.

- Как отличить миф от факта?

- При минимальном владении логикой конспирологические мифы никакой критики не выдерживают. Например, рассказы о чипировании. Это выглядит как минимум странно, с учетом того, что все носят телефоны, которые имеют мощнейшие процессоры и чипы. Зачем в таком случае необходимо дополнительное чипирование? Ведь отслеживать можно и эти устройства. И почему необходимо делать это именно с помощью вакцины от коронавируса, почему нельзя через прививку от гриппа или манту? Тут, к сожалению, логика не действует.

- Почему люди в целом так хорошо относятся к врачам, но при этом боятся простой медицинской процедуры?

- Мы попытались выяснить корни этой медицинской фобии, считаем, что ситуация исходит к 1953 году, когда в центральной советской прессе разоблачили «Дело врачей-вредителей», которые довели до смерти несколько высших партийных лидеров. Для врачей это последствий особых не имело, но люди, обнаружив разоблаченный заговор, подумали про свою безопасность: «Если врачи добрались до высшего руководства, то что будет с нами?». Тогда многие, счет шел на миллионы случаев, перестали обращаться за медицинской помощью. Были умершие, погромы, многие специалисты, не дожидаясь расправы, покинули свои рабочие места. Именно отсюда, на наш взгляд, и идет самая свежая волна фобий. Позже пошли мифы, что «зловредные врачи» не только через вакцины вкалывают ядовитые препараты, но и, например, впрессовывают в таблетки специальные спиральки, которые при растворении препарата распарывают пищевод. Отсюда идет традиция толочь таблетки в порошок, чтобы проследить за наличием там инородных тел. В советское время эти легенды плодились, и главное – считалось, что некие силы хотят вам навредить. Позже это переросло в то, что конспирология выдвинула теорию, что любая власть враждебна и хочет свое население сократить. Зачем это делать власти, не объясняется, поскольку даже самые злодейские сообщества не хотели истребить всех, а только конкретных инакомыслящих. Тем не менее, многие продолжают считать, что власть настолько зловредна, что спит и видит, как бы всех уничтожить. А то что власти это категорически невыгодно, в расчет не берется. Печально и то, что эти страшные сказки массово уносят жизни. Надо этим серьезно заниматься и не только разоблачать эту мифологию, но и пресекать ее трансляцию.

- Надо ли вводить обязательную вакцинацию, когда счет жертв идет на тысячи? Или лучше просто объяснять?

- К сожалению, сейчас у нас уже нет времени, чтобы детально разоблачать эти все мифы, поэтому государству, видимо, придется применять определенную силу и заставлять людей вакцинироваться ради их же блага. Переболевшие могут болеть неоднократно, среди моих знакомых есть те, кто перенесли инфекцию дважды и трижды, и каждый последующий раз был тяжелее предыдущего. Хоть и вакцина не дает стопроцентной гарантии, но она резко повышает шансы переболеть легко и выжить. При этом вирус мутирует и только вакцина позволяет более или менее нормально жить в период пандемии. Вариантов других нет, вирус не уйдет, как и грипп, который стал относительно безвредным, в сравнении со столетием назад. Но он все-таки остался. И коронавирус, уверен, тоже останется и, к сожалению, все может пойти по худшему сценарию. Поэтому рано или поздно всем придется вакцинироваться или просто умереть. И это не шутки.

- Многие у нас в стране отвергнут ваши аргументы, так как не доверяют официальной статистике. Как быть?

- С прививкой тоже есть проблемы – у нас как минимум десятки тысяч людей имитировали вакцинацию, заплатив деньги за ее подделку. После этого они болеют, умирают, и тем самым подрывают доверие к препаратам. Мы имеем еще и такую печальную статистику.

- То есть люди, не доверяющие статистике, сами же эту статистику и подтасовывают? Жуть!

- А в некоторых регионах происходят совсем дикие истории. Когда люди, получившие вакцину, бегут к специально обученным мошенникам якобы откачивать препарат. Хотя это невозможно, инъекция внутримышечная. Тем не менее, у абсолютно разных людей присутствуют эти фобии, это серьезная угроза. И уровень образования, достатка никак не влияет на подверженность конспирологии.

Отметим от редакции, что в Приморском крае хорошо организован весь процесс вакцинации, открыто около 200 пунктов для иммунизации. Важную роль тут сыграла и действующая в регионе государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. В поликлиниках практически нет очередей и нет проблем с вакцинами, в различных общественных местах организованы мобильные пункты, медиков можно вызвать организованно по месту работы и так далее. Так что дело осталось за малым: замедлить четвертую волну коронавируса в наших силах.

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