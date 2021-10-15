Пропуску – быть. Предъявлять коды для входа в кафе и театры придется приморцам

Ограничения будут действовать во всем крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Приморья подтвердило намерения усилить антиковидные меры. Из-за угрозы четвертой волны коронавируса в крае вход в общественные места будет возможен только с предъявлением QR-кода или сертификата о вакцинации от болезни. Уже опубликовано постановление – мера начнет действовать с 15 ноября.

- При посещении помещений, в которых юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют свою деятельность, граждане обязаны предъявлять QR-коды о вакцинации, о перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательном ПЦР-тесте при условии, что с даты проведения лабораторного исследования прошло не более 72 часов, - уточнили в пресс-службе правительства края.

Для реализации на входе установят пункты контроля и мобильные ограждения. Сканеры считают код автоматически. Без QR приморцы не смогут посещать театры, кафе, музеи и спортивные комплексы.

Специалисты напомнили: меры обдуманы совместно с федеральными властями. Ежедневно выявляются более 200 новых случаев – это высокая степень риска. Ведущие медики Приморья опасаются четвертой волны инфекции.

Отметим, что до 11 ноября привиться нужно работникам ряда сфер (более 20). Все, кто не вакцинируется до определенного срока, не будут допущены работать очно.

Ранее глава края Олег Кожемяко в эфире на радио «КП-Владивосток» сообщал, что согласен с мерой:

- Во многих регионах такие решения приняты. Через две недели после других регионов «докатывается» до нас. Такое решение принимают специалисты, федеральная структура.

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