Верните адскую жару. В Приморье выпал первый снег

Снег в поселке Горные Ключи. Фото: primorye_online

В Приморье на севере края выпал первый в этом году снег. Белый покров в п. Горные Ключи запечатлели местные – теперь в комментариях под опубликованными фото приморцы просят вернуть адскую жару, которой отметилось минувшее лето.

Фото: primorye_online

На кадрах снежный настил составляет до пяти сантиметров.

Снег в поселке Горные Ключи. Фото: primorye_online

Снег замечен не только в Горных Ключах, но и в Дальнегорске, а также в Шмаковке. Видео первого снега публикуют и из Чугуевки в Яковлевском районе, в Кировском районе.

В комментариях в социальных сетях многие приморцы не сильно рады:

- Какая красота, конечно, но неужели это сегодня… Нам этого не надо!

Снег в Кировском районе Приморья. Фото: the_great_and_powerful_fox

Напомним, осадки со снегом ожидаются в крае сегодня. При этом в южных городах, Находке, Уссурийске и Владивостоке, пройдет лишь кратковременный дождь.

ПО ТЕМЕ:

В Приморье ожидаются дожди со снегом 16 октября

В крае до +8 градусов (подробнее..)