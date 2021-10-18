Скромная жизнь деликатеса: зачем двустворчатые моллюски зарываются в песок

Найти силикву можно на илистом дне, на глубине около 20 сантиметров Фото: Евгения ГУСЕВА

Зарывающихся в илистое дно двустворчатых моллюсков засняли на Дальнем Востоке. Любопытное и даже забавное для обывателя видео появилось на странице «Трепанг ДВ» в Инстаграме. Корреспондент «КП – Владивосток» уточнил у сотрудников Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, что это за вид и почему животное так себя ведет.

Изначально авторы «Трепанга» предположили, что на видео может быть изображен моллюск гуидак, однако специалисты уточнили – это, определенно, силиква. Это также двустворчатый моллюск, вид не занесен ни в одну Красную Книгу, но и при этом не относится к промысловым.

И все же, судя по информации из других источников, эти моллюски очень даже употребимы в пищу.

Согласно научным трудам ТИНРО и ДВО РАН, зарывание – это образ жизни силикв, они так укрываются. А вот питаются они, фильтруя воду через сифоны.

Силиква населяет мелководья, обитает на илистых грунтах на глубине до 20 сантиметров. Моллюск встречается в Японском море, но гораздо чаще его можно встретить в Охотском. Кстати говоря, животное увидеть и в Беринговом море.

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