Поля из любимого деликатеса приморцев обнаружили под стройкой века во Владивостоке

Гребешок для приморцев – деликатес, а не обычная еда. Фото: Вячеслав Панарин

На фоне регулярных новостей о браконьерах или утечке нефтепродуктов может показаться, что человек вот-вот и сведет до критического минимума число морских обитателей или даже совсем их истребит. Но не стоит забывать, что моллюск - существо древнее, и еще 30 миллионов лет назад, когда не было даже зачатков людской расы, он существовал в том виде, в котором мы видим его сейчас. Истребить такого долгожителя не так легко, даже для человека. Более того, периодически наблюдаются локальные очаги массового заселения моллюсков на новых территориях. Так, приморцы все чаще обращают внимание на обилие японского и приморского гребешка вдоль берега пролива Босфор Восточный.

Существует версия, что из-за течения и подводных каменных насыпей, созданных во время строительства Русского моста, под вантами образовалось райское место для размножения моллюсков. Ученое сообщество насчет этого имеет отдельное мнение.

По словам кандидата биологических наук, гидробиолога, эколога, главного инженера АНО Центр Природоохранных инициатив и преподавателя Института мирового океана ДВФУ Александра Олифиренко, хорошее течение, какое наблюдается в проливе Босфор Восточный, позволяет гребешку активно увеличивать свою популяцию:

– Самка гребешка мечет несколько миллионов икринок за раз, при оплодотворении которых появляются личинки. Эти личинки разносятся течением по воде, оседают и крепятся к твердым субстратам. В дикой природе выживает только две-три личинки, в марикультуре получается сохранить до 100 особей. Каменные насыпи являются отличным вариантом для закрепления личинок гребешка. К тому же это была незанятая изначально другими гидробионтами территория, и вот, спустя девять лет после строительства моста, – а за это время гребешки расплодились и достигли промыслового размера (высота раковины 100 мм), – мы видим обилие моллюска на этих участках.

Ученый добавил, что подобная ситуация наблюдается последние восемь лет вокруг острова Скребцова, где после строительства низководного моста обильно расплодились устрицы. Кандидат биологических наук Никита Таупек рассказал, что то же было в бухте Врангеля в 2009 году во время строительства нефтяной платформы, где моллюски расплодились на перемычке сухого дока.

Каждый год специалисты ТИНРО проводят исследования на акватории заливов с целью узнать количество, возраст и размер промысловых подводных обитателей. В зависимости от вида и места исследования проходят по разному, так, во время подсчета гребешка водолаз берет пробу с трех квадратных метров морского дна. Такое исследование подтвердило обилие моллюска в проливе Босфор Восточный. Отметим, что на основе таких подсчетов определяется размер квот на вылов. Как правило это 10% от общего числа определенных видов морской фауны.

Жители и гости Приморья любят баловать себя морепродуктами. Фото: Вячеслав Панарин

Таупек заметил, что в 80-х все же гребешка было в разы больше и человеческий фактор пагубно влияет на популяцию, а такие явления, как во Врангеле, возле Русского моста или острова Скребцова лишь единичные и на самом деле незначительные случаи. Увы, отчеты ТИНРО не принимают во внимание фактор браконьерства, который приносит колоссальные убытки подводной фауне. Уменьшение квот не спасло бы ситуацию, как считает специалист. В этой ситуации логично выглядело бы развитие морских ферм параллельно с самой культурой еды. Приморский потребитель воспринимает гребешка в качестве деликатеса, элемента праздничного стола, а для браконьеров это отличный источник заработка. В той же соседней Японии принято кушать моллюсков ежедневно и в норму. Например, съедать одного трепанга в день, а не объедаться по случаю.

Возвращаясь к теме, нужно отметить, что обилие гребешка возле Русского моста можно объяснить еще и тем, что судам нельзя останавливаться на этих участках акватории, то есть моллюска банально не могут выловить. Редкие рыбаки все же достают здесь и японского и приморского гребешков. Интересно, что первый вид ведет прикрепленный образ жизни, а второй больше любит течения, но также склонен оседать на скальных насыпях. Хотя образ жизни у двух видов отличается, моллюски, по всей видимости, отлично ужились на одной территории.

Море в этих местах богато на деликатесы, а гребешок давно стал настолько любимым лакомством приморцев, что заработал на свою раковину гастрономический фестиваль «На гребне».

Здесь следует напомнить, что в Приморье регламентирована норма вылова – десять штук гребешков в сутки. За один экземпляр незаконно добытого деликатеса независимо от размера и веса придется заплатить штраф 345 рублей. Такой же норматив установлен на морского ежа серого и креветку гребенчатую. В течение суток разрешается выловить не более одной суточной нормы биоресурсов. Если рыбачить дольше, то не более двух суточных норм. При этом крабов (камчатского, синего, волосатого четырехугольного и колючего, крабов-стригунов), горбушу, кету и симу запрещено ловить больше одной суточной нормы, сколько бы ни длилась рыбалка. Также отметим, что охотиться на моллюска можно только с помощью щипцов и сачка.

С полным списком кого, где и в каких количествах разрешается ловить, можно ознакомиться в памятке для приморских моряков-любителей.

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